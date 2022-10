Sopravvissuti, spoiler dell’attrice di Anita: “Ecco perché non si arrende”

Pia Lanciotti anticipa: “Il sangue dice ad Anita di non arrendersi perché forse c’è una speranza”

Stasera andrà in onda la terza puntata di Sopravvissuti, la fiction con Lino Guanciale che racconta il naufragio di una barca a vela, l’Arianna, il cui relitto viene ritrovato dopo un anno con 7 superstiti a bordo. Tra questi non c’è Gabriele, il medico di bordo dalla doppia personalità, figlio della poliziotta Anita. Ed è proprio il personaggio interpretato da Pia Lanciotti la prima a non credere alla versione dei 7 sopravvissuti tra cui sua nuora. Cosa nascondono? Questo pensiero la tormenta. Dice l’attrice al RadiocorriereTv:

“Il dolore per la morte di un figlio è inimmaginabile. Il sangue dice ad Anita di non desistere perché forse c’è una speranza”.

La poliziotta, che sta rischiando il posto a causa delle sue indagini non autorizzate, scoprirà che subito dopo la tempesta il figlio Gabriele era ancora vivo? La domanda è: allora com’è morto?

L’attrice di Anita fa una confessione intima: “Sento un conflitto profondo”

Pia Lanciotti non nasconde di aver accettato con entusiasmo la proposta del regista Carmine Elia di interpretare Anita in Sopravvissuti ma l’emozione più grande l’ha provata interpretandola sul set. L’attrice confessa che pur amando follemente i bambini non ha mai pensato di mettere al mondo un figlio. Ecco le sue parole:

“I ruoli nei quali ho sempre trovato più vita sono quelli di madre, soprattutto di madri non in grado di gestire la loro maternità. Questo conflitto profondo lo sento, mi è stranamente familiare”.

Anita, in questo caso, è una madre più che una poliziotta. E’ alla disperata ricerca della verità.

Sopravvissuti, Pia Lanciotti: “Ho un rapporto conflittuale con il mare”

Nella serie con Lino Guanciale il mare è sinonimo di emozione ma l’attrice di Anita confessa a sorpresa: “Con il mare ho un rapporto abbastanza conflittuale e penso che su quella barca non sarei mai salita”. L’appuntamento con la terza puntata di Sopravvissuti è per stasera alle 21:30 su Rai1 (QUI le anticipazioni). Anita riuscirà a far crollare il castello di bugie costruito dai 7 superstiti? Intanto nella puntata di stasera ci sarà la resa dei conti per Luca e Stefano!