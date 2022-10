Vincenzo Malinconico, Massimiliano Gallo svela: “Ha fragilità e paure”

Massimiliano Gallo sul suo personaggio: “Fragilità e paure anche nel rapporto con le donne”

Grazie alla prima puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso andata in onda giovedì su Rai1 i telespettatori hanno potuto conoscere questo nuovo personaggio nato dalla penna di Diego De Silva. Il semi-avvocato, semi-disoccupato e semi-divorziato Malinconico ha colpito nel segno. Massimiliano Gallo che lo interpreta ha rivelato al RadiocorriereTv:

“Riscuote un fascino inconsapevole tra le donne che nasce dalla sua fragilità, dalle piccole paure, da questo suo modo di approcciare anche il mondo femminile che per lui è un po’ troppo complicato”.

La moglie l’ha lasciato per un architetto ma quando Vincenzo s’invaghisce, ricambiato, della collega Alessandra Persiano, torna alla carica salvo poi scappare di nuovo. Ha un bel rapporto con i due figli Alfredo e Alagia e con la suocera interpretata da Lina Sastri che lo adora. Malinconico è sinonimo di leggerezza. L’attore confessa che hanno cercato di fare un omaggio alla grande commedia all’italiana.

Vincenzo Malinconico, il protagonista rivela: “E’ un non vincente per scelta”

Massimiliano Gallo, che ha svelato un retroscena su Vincenzo Malinconico, voleva interpretare questo personaggio a tutti i costi: è stato amore a prima vista perché è uno di quei ruoli che capita una volta ogni tanto. L’attore sente una grande responsabilità perché Diego De Silva ha dichiarato che prima di sceglierlo per interpretare Malinconico non se lo immaginava fisicamente. Nell’ultimo libro che ha scritto invece gli ha dato il suo volto. Ma qual è la chiave del successo di Malinconico? Risponde l’attore:

“Ha una grande empatia e dà un messaggio rassicurante a chi lo vede: in un’epoca in cui vogliamo per forza apparire tutti perfetti e vincenti, lui è un non vincente per scelta che ha deciso di prendere la vita con filosofia”.

La confessione intima di Massimiliano Gallo: “Sono sereno anche nella vita privata”

La carriera di Massimiliano Gallo procede a gonfie vele: è appena andata in onda la seconda stagione di Imma Tataranni che ha avuto un grande successo. Confessa l’attore: “Sono sereno anche perché nella vita privata ho trovato il mio equilibrio, ho trovato una donna che mi sta vicino, che non è semplice”. L’appuntamento con la seconda puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso è per giovedì 27 ottobre in prima serata su Rai1 (QUI le anticipazioni).