La voce che hai dentro, fiction Canale5: ruolo inedito per Massimo Ranieri

Massimo Ranieri presenta la nuova serie tv di cui sarà protagonista: “Dieci anni in carcere”

Dopo tanto tempo di assenza dalla serialità italiana l’attore, cantante e conduttore è pronto a tornare. E lo farà nei prossimi mesi con La voce che hai dentro, nuova fiction di Canale5 di cui si stanno ultimando le riprese. Intervistato dal settimanale Tele Sette l’attore parla del suo ruolo che mai come questa volta sarà qualcosa di davvero diverso rispetto al solito.

“Sono un cantante che esce dal carcere dopo aver scontato una pena di dieci anni”

spiega Ranieri. I figli, interpretati da Michele Rosiello ed Erasmo Genzini, stanno per far fallire l’etichetta discografica di famiglia. Il ritorno del padre metterà in discussione tutto in quanto i figli non credono alla sua innocenza. L’uomo, inoltre, si troverà a che fare con la musica rapper e dovrà entrare in questo nuovo mondo dei giovani.

Non solo La voce che hai dentro: c’è un altro grande progetto in cantiere

Oltre a questo progetto della fiction, il cui personaggio interpretato da Massimo Ranieri nasconde un mistero, il cantante, attore e conduttore ben presto potrebbe tornare su Rai1. Si vocifera infatti di un suo nuovo programma che stupirà il pubblico. “C’è una mezza idea” spiega Ranieri. Quest’ultimo aggiunge che in casa Rai gli hanno chiesto se volesse fare un nuovo programma in televisione.

“Io sto cercando di farmi venire un’idea per qualcosa di nuovo”

conclude Massimo. Sempre per quanto riguarda Rai1 si parla anche di un suo possibile ritorno al Festival di Sanremo 2023. A tal proposito lui spiega che non c’è nessuna chiamata ma che lo guarderà ugualmente da casa soprattutto per ascoltare i giovani, il vero futuro.

Massimo Ranieri non si ferma: oltre alla televisione e alla musica c’è anche il teatro

Instancabile e sempre pieno di voglia di fare Ranieri non si ferma né al progetto della nuova fiction La voce che hai dentro né all’idea per il nuovo programma di Rai1. Il cantante ha infatti preparato un nuovo disco di inediti che si intitola “Tutti i sogni in volo”. E proprio quest’album è pronto a diventare uno spettacolo. L’attore è partito infatti il 25 novembre dalla Puglia per metterlo in scena.

“Provo la sera, perché di giorno sono sul set della miniserie Mediaset”

racconta. Ma non finisce di certo qui perché, proprio come il titolo che ha dato al suo nuovo album, Ranieri ammette di avere ancora tanti sogni da realizzare!