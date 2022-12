Imma Tataranni 3, spoiler fatto da Vanessa Scalera: “Sorprese con Calogiuri”

L’attrice rivela: “La relazione con Calogiuri potrebbe riservare molte sorprese”

Momento d’oro per Vanessa Scalera: dopo il successo della seconda stagione di Imma Tataranni e di Romulus su Sky, l’attrice martedì in prima serata su Rai1 interpreterà Filumena Marturano, la protagonista della commedia teatrale scritta da Eduardo De Filippo. La Scalera ha svelato qualche anticipazione sulla terza stagione di Imma Tataranni sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Dovremmo iniziare le riprese a gennaio. Ora siamo in fase di scrittura quindi non posso rivelare molto. Di sicuro torneranno le scintille tra Imma e la figlia. Invece la relazione con bel Calogiuri potrebbe riservare molte sorprese…”.

Senza volerlo, l’attrice ha rivelato che Calogiuri si salverà dopo essere stato colpito da una pallottola vagante nell’ultima puntata della seconda stagione andata in onda poco tempo fa. Vanessa Scalera ritiene che uno dei motivi del successo della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia sia la cura dei dettagli. Tutti i personaggi secondari sono perfetti e per arrivare alla terza stagione ci vuole una bella varietà di idee. I fan della serie sono curiosi di sapere cosa accadrà tra Imma e il marito Pietro: si sono riconciliati ma durerà?

Vanessa Scalera è Filumena Marturano: “Mi sono tremate le gambe quando me l’hanno proposto”

In attesa di scoprire cos’altro succederà in Imma Tataranni 3, Vanessa Scalera sarà, come detto sopra, la protagonista di Filumena Marturano. Anche qui ci sarà Massimiliano Gallo ad affiancarla nei panni di Domenico Soriano. Confessa l’attrice:

“Quando mi hanno fatto questa proposta mi sono tremate le gambe. Col regista ci siamo concentrati sulla solitudine di Filumena. E’ una donna graffiata dalla vita ma che vuole rinascere. Durante la guerra si era prostituita, ora vuole essere moglie e madre. Pur di farsi sposare da Domenico si finge in punto di morte”.

L’attrice di Imma Tataranni ha tanti nuovi progetti: “Ma a Natale mi fermo”

Non solo Imma Tataranni e Filumena Marturano, Vanessa Scalera spera di poter interpretare di nuovo Silvia nell’eventuale terza stagione di Romulus. Sarà Cosima Misseri, condannata per l’omicidio di Sarah Scazzi con la figlia, in “Avetrana-Qui non è Hollywood” e ha appena finito di girare un film a cui tiene molto “Dall’alto di una fredda torre” in cui un fratello e una sorella devono fare una scelta terribile. Ma, dice l’attrice, “a Natale mi fermo, è sacro. Lo passerò in Puglia con la mia famiglia”. L’appuntamento con Filumena Marturano è per martedì 20 dicembre in prima serata su Rai1.