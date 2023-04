Marco Predolin si lascia andare: “Ecco perchè sarà dura stare sull’isola”

Il noto conduttore prima di sbarcare in Honduras svela: “L’isola è un’esperienza unica”

Stasera parte la diciassettesima edizione del reality show che mette a dura prova i concorrenti. Del cast ufficiale fa parte anche Marco Predolin, un famoso conduttore televisivo che prima di sbarcare in Honduras ha rotto il silenzio alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni. L’imprenditore per cominciare ha rivelato cosa l’ha convinto a mettersi in gioco in questo programma:

“Il fatto che sia un’esperienza unica, che difficilmente una persona normale può fare. Ma anche l’amore per la televisione”.

Uno dei naufraghi della nuova edizione racconta un retroscena: “Ho dormito sul ponte”

Tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi c’è anche Marco Predolin, che in passato ha preso parte anche al Grande Fratello Vip venendo però squalificato per una bestemmia pronunciata in diretta televisiva. Il conduttore ha concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha raccontato di aver vissuto un’esperienza simile a quella del reality show che vede al timone Ilary Blasi e basato sulla sopravvivenza: “Quando facevo l’accompagnatore subacqueo su una barca da crociera alle Maldive. Dormivo sul ponte, mangiavo quello che pescavamo, mi coricavo al tramonto e mi svegliavo all’alba”.

Marco Predolin rompe il silenzio sulla moglie e ammette: “Mi mancherà molto”

Il 72enne che ha aperto un ristorante in Sardegna a Porto Rotondo, ha anche precisato di non essersi affatto allenato per questa avventura: “In nessun modo, quando sarò lì vedrò”. Il famoso imprenditore che in passato ha condotto per cinque anni consecutivi il programma Il gioco delle coppie, ha ammesso che non sarà semplice stare distante dalla sua attuale moglie Laura Fini, di 22 anni più giovane, e con cui è felicemente sposato dal 2019 dopo tre anni e mezzo d’amore: “Con cui condivido la mia vita. Sarà molto dura starle lontano e mi mancherà molto“.