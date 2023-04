Michele Cucuzza, che appello a Milly Carlucci: “Voglio vincere l’imbarazzo”

Il conduttore si candida per un programma: “Rimpiango di non esserci andato”

Il famoso giornalista Michele Cucuzza si è raccontato ai microfoni di Nuovo Tv. Il conduttore è tra i partecipanti del programma Back to School condotto da Federica Panicucci. Dopo questa esperienza televisiva è pronto ad affrontare un’altra sfida, dato che ha fatto sapere che gli piacerebbe prendere parte a una trasmissione che invece vede al timone Milly Carlucci. In particolare ha ammesso: “Rimpiango di non essere andato a Ballando con le stelle, perchè mi vergognavo di non saper danzare in coppia, me la cavo solo con il rock and roll”. Ha fatto un appello alla conduttrice: “Spezzate una lancia a mio favore!”.

Il famoso giornalista ricordato da un amico: “Conosceva la tv come nessuno”

Michele Cucuzza un giornalista e conduttore che nel corso della sua carriera ha dimostrato di non avere paura di mettersi in gioco, è tra i concorrenti di Back to School. Alla rivista Nuovo Tv ha fatto sapere di voler partecipare a Ballando con le stelle: “Vorrei riuscire a vincere l’imbarazzo”. Sul programma in cui ha dovuto rifare l’esame di quinta elementare ha dichiarato: “E’ un gioco molto divertente. I nostri piccoli professori sono stupendi, sanno dosare alla perfezione dolcezza e perfidia”. Quando gli hanno domandato come era da studente ha risposto: “Bravo ma anche casinaro. Non mi sono mai preso sul serio”. Inoltre ha ricordato gli amici che non ci sono più e tra questi c’è Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio e con cui aveva un ottimo rapporto: “Conosceva la tv come nessuno”.

Michele Cucuzza è stato dimenticato dalla Rai? “Non ne farei una tragedia”

Durante l’intervista ha precisato di essere contento di lavorare ad Antenna Sicilia, dopo essere stato alla conduzione de La vita e in diretta in cui ha fatto il suo ritorno di recente come ospite, e di Uno Mattina: “Sono cambiate un po’ di cose ma non ne farei una tragedia”. Ha anche elogiato Raffaella Carrà: “Era di una professionalità incredibile, voleva sempre avere tutto sotto controllo, ma nello stesso tempo riusciva a creare un’atmosfera di allegria”. Un altro collega che non dimentica è Fabrizio Frizzi, su cui ha svelato un retroscena: “Durante le selezioni di Miss Italia una sera l’ho invitato a una cena con un gruppo di ragazze, tra cui Carlotta Mantovan, che poi sarebbe diventata sua moglie. Ogni tanto me lo ricordava che ero stato io a farli conoscere”.