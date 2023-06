Giusy Buscemi, spoiler dal set: tutto sulla nuova fiction Vanina Guarrasi

L’attrice parla del suo nuovo personaggio: “Non ha freni inibitori al contrario di me”

Giusy Buscemi sarà la protagonista di una nuova fiction Mediaset che si sta girando in questi giorni a Catania, in Sicilia: Vanina Guarrasi. La serie è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia pubblicati da Einaudi. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni è andato sul set e ha scambiato quattro chiacchiere con il regista Davide Marengo e i protagonisti: Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. I due hanno lavorato insieme già in Un passo dal cielo 7 dove lei interpretava l’ispettrice di polizia Manuela Nappi e lui il cinico Luciano Paron. La Buscemi ha svelato qualche particolare in più sulla sua Vanina:

“Non ha freni inibitori al contrario di me. Ha reazioni esagerate, dice parolacce, fuma. Dal punto di vista professionale sa sempre cosa fare, sentimentalmente invece è un disastro”.

La Guarrasi scappa da Paolo (Giorgio Marchesi) che è un magistrato antimafia perché non vuole rivivere quello che ha passato con il padre, ispettore di polizia ucciso dalla mafia. L’attrice, siciliana, ha recuperato l’accento che aveva perso studiando dizione. Sul set ha incontrato la scrittrice dei romanzi di Vanina Guarrasi che tiene molto all’essere burbera ma ironica del personaggio che ha creato.

Giorgio Marchesi anticipa: “Paolo cercherà ogni scusa per rivedere Vanina”

Vanina Guarrasi, dopo aver lavorato per anni all’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania per ricoprire l’incarico di vicequestore della Squadra Mobile. Quando rivede il suo ex Paolo si rende conto di provare ancora qualcosa per lui e questa cosa la turba. Marchesi di nuovo al fianco di Giusy Buscemi in una fiction ha rivelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Paolo vive sotto scorta ma è sicuro che Vanina sia la donna della sua vita e cerca ogni scusa per rivederla”.

Ma Vanina incontrerà anche un altro uomo.

Anticipazioni Vanina Guarrasi, nuova fiction Canale5: il cast

Il regista di Vanina Guarrasi, Davide Marengo, ha rivelato che il progetto è partito dalla Palomar che ha preso i diritti del romanzo. La trama è molto fedele ai libri scritti dalla Cassar Scalia. Le riprese, esterni e interni tra Catania e Palermo, termineranno agli inizi di agosto. Nel cast, oltre a Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, anche Dajana Roncione, Corrado Fortuna, Orlando Cinque, Giulio Della Monica, Paola Giannini, Danilo Arena e Maurizio Marchetti. Vanina Guarrasi sarà un’altra fiction di successo per Giusy Buscemi e Mediaset? Non resta che attendere la messa in onda per scoprirlo!