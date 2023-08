Estate in diretta, allarme preoccupante di Nunzia De Girolamo: “C’è paura”

Nunzia De Girolamo spiega lo stato d’animo della comunità dopo la terribile vicenda

Ultima puntata della settimana per Estate in diretta che poi, così come accade ogni weekend, andrà in pausa per due giorni per poi tornare, puntuale alle 17:10, da lunedì pomeriggio. E nella puntata andata in onda oggi, venerdì 11 agosto, come sempre la prima parte è stata dedicata ai casi di cronaca. Tra questi i due conduttori di Rai1 sono tornati sull’omicidio di Nonna Benita, avvenuto a Pantianicco (Udine), visto che ancora non è stato individuato l’assassino. Nunzia ha spiegato che sono passati ventitré giorni da quel terribile evento in cui ha perso la vita l’89enne tramite una coltellata. “Non abbiamo mai lasciato questa storia e non lo faremo fin quando non si scoprirà la verità” ha detto la conduttrice. Poi ha aggiunto:

“C’è una comunità che ha paura poiché non è stato trovato appunto il killer”.

La conduttrice di Estate in diretta perplessa: “E’ diventato un vero mistero”

Il caso di Nonna Benita coinvolge molto i conduttori di Rai1 perché sono ormai ventitré giorni che quotidianamente ne parlano, tra ipotesi, novità e misteri. Il caso sta scuotendo gli animi di tutti e a non sono mancati a Estate in diretta molti attimi difficili pensando a quello che deve aver vissuto questa donna.

“E’ diventato un vero mistero, non c’è un assassino, non c’è un movente ma intano le indagini si restringono”

ha detto Nunzia de Girolamo annunciando a breve l’arrivo dei risultati dei rilievi dei Ris. Intanto i due conduttori hanno detto che ad ora ciò che si sa sull’assassino riguarda la sua altezza, dovrebbe essere infatti una persona di bassa statura, e inoltre dovrebbe essere una persona mancina.

Non solo Nunzia De Girolamo: anche il conduttore dà gli ultimi aggiornamenti sul caso

Dopo aver mostrato alcune ricostruzioni e aver dato la parola all’inviata presente sul posto la parola è passata a Gianluca Semprini che ha spiegato quanto segue: “In questi minuti i Carabinieri sono tornati a casa di Luca”. Com’è ormai noto si tratta di uno dei figli di Nonna Benita e precisamente colui che l’ha trovata senza vita in casa e che poi si è suicidato pochi giorni fa. Infine i due conduttori di Estate in diretta hanno detto che vicino a casa della vittima c’è una via d’uscita che in pochi conoscevano e che potrebbe essere stata usata proprio dal killer come via di fuga.