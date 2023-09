Eleonora Daniele: due notizie choc, diretta movimentata a Storie Italiane

A Storie Italiane la morte di Matteo Messina Denaro e l’addio a Giorgio Napolitano

Come tutte le mattine anche oggi, lunedì 25 settembre 2023, Eleonora Daniele con Storie Italiane ha aggiornato i telespettatori di Rai1 sulle ultime notizie di cronaca, prima fra tutte la morte, avvenuta nella notte, di Matteo Messina Denaro, catturato il 16 gennaio di quest’anno in una clinica di Palermo dove si era recato per sottoporsi alle cure per il tumore al colon contro il quale lottava da tempo.

Spiegamento di forze dell’ordine: carabinieri, polizia, esercito, sono tutti qui a picchiettare l’ingresso dell’obitorio nel quale si trova la salma

ha detto l’inviata di Rai News 24 alla quale Eleonora ha subito ceduto la linea per parlare, appunto, della scomparsa del boss mafioso. “Matteo Messina Denaro pare sia morto attorno all’una, ma la comunicazione ufficiale è arrivata solo alle tre del mattino” ha rivelato inoltre la giornalista in collegamento.

L’inviata di Storie Italiane: “Ecco chi sta vegliando la salma di Matteo Messina Denaro”

“Accanto al boss in questo momento ci sono la sorella, la figlia e la nipote” ha detto successivamente la giornalista in collegamento a Storie Italiane, ricordando che la figlia di Matteo Messina Denaro non era stata riconosciuta in un primo momento: solo da grande il boss l’ha riconosciuta e lei, dopo aver usato il cognome materno, ha preso quindi anche quello paterno. “Il boss si è crucciato molto per la mancanza di un rapporto con la figlia, fin quando lei è venuta a trovarlo in punto di morte qui a L’Aquila, prima al carcere di massima sicurezza e poi in ospedale” ha chiarito in seguito la collega di Eleonora Daniele. E a parlare della morte del boss è stato anche Massimiliano Ossini a Unomattina.

Eleonora Daniele e la scomparsa del Presidente Emerito Napolitano: “Camera ardente in Senato”

“Camera ardente aperta ieri in senato per Giorgio Napolitano” ha detto invece successivamente la conduttrice di Storie Italiane, spiegando che è possibile porgere l’ultimo saluto e rendere omaggio al Presidente Emerito fino alle 16.00 di oggi. La linea è passata quindi al suo inviato Edoardo Lucarelli, che si è collegato da Palazzo Madama: “Napolitano è stato l’undicesimo presidente della storia repubblicana d’Italia, l’unico eletto per due mandati” ha ricordato Lucarelli.