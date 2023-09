Federico Quaranta spiazza sul Provinciale: “Messo a rischio cose importanti”

Il conduttore: “Il Provinciale è il coronamento di un sogno che ha messo a rischio cose importanti della mia vita”

Stasera andrà in onda in prima serata su Rai3 la seconda puntata de Il Provinciale-Il racconto dei racconti condotto da Federico Quaranta. Il conduttore va alla scoperta di storie radicate nel passato di un territorio. La prima puntata ha fatto scoprire ai telespettatori la Sardegna ancestrale e magica. Il conduttore, in una recente intervista al RadiocorriereTv, ha fatto una confessione inaspettata:

“Il Provinciale è il coronamento di un sogno che ha messo a repentaglio anche le cose importanti della mia vita. Lo spirito di abnegazione che ho dedicato non è solo mio, ma è anche il sacrificio di tutta la mia famiglia alla quale devo dire solo grazie”.

Quaranta ringrazia la moglie che ha avuto pazienza, ha saputo aspettare e che tante volte ha trascurato in nome della sua crescita. Il presentatore sente la responsabilità di sostituire Fabio Fazio che per venti anni ha occupato lo spazio della domenica sera di Rai3 ma, con i suoi autori, non si tira indietro. La puntata di stasera è dedicata alla Lucania, cercheranno l’origine di tutte le storie, in particolare quelle utilizzate dai fratelli Grimm per scrivere le favole più belle.

Federico Quaranta rivela: “Le mie emozioni sono vere, non sono studiate a tavolino”

Il Proviciale si concluderà domenica prossima con il viaggio in Puglia, il racconto sarà inevitabilmente legato alla taranta. A Natale poi Federico Quaranta proporrà altri due racconti, il primo dedicato a Babbo Natale e il secondo a San Francesco D’Assisi e Santa Chiara. Dopo Sanremo torneranno con altre otto puntate. Il presentatore è uno dei narratori televisivi più apprezzati. Dice, lusingato, a riguardo:

“Servono fatica e preparazione, anche il talento va alimentato. Mentre racconto, provo quelle emozioni, non sono studiate a tavolino. Le vivo con trasporto e i telespettatori le avvertono”.

Linea Verde Bike, il conduttore: “La bici è il mezzo più antico e contemporaneo che ci sia”

Non solo Il Provinciale in questa nuova stagione per Federico Quaranta ma anche Linea Verde Bike (il conduttore non ha nascosto la sua delusione quando è stato sostituito a Linea Verde) che va in onda il sabato alle 11:55 su Rai1. Dice il conduttore: “Racconto l’Italia che percorriamo pedalando. Con la bicicletta arrivi ovunque. E’ un mezzo lento, sostenibile. E’ il mezzo più antico e, allo stesso tempo, più contemporaneo che ci sia”.