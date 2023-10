Affari Tuoi, si è avverata una profezia: Amadeus rimasto senza parole

Accaduta una cosa assurda: il fidanzato della concorrente aveva previsto il pacco fortunato!

Non era mai successo nella storia di Affari Tuoi che una profezia di una certa portata si avverasse, e nell’appuntamento andato in onda questa sera, martedì 3 ottobre 2023, è accaduto! A giocare è stata Simona, concorrente della regione Abruzzo, che è stata affiancata dalla sorella Sarah. La partita non è andata male e sul finale Simona si è ritrovata con tre opzioni, due negative e una positiva, anzi positivissima, trattandosi del pacco rosso con 200.000€, mentre le altre due opzioni erano pacchi blu da 10€ e 100€. Uno dei due pacchi non affidati a lei era il numero 8, a proposito del quale la concorrente ha detto: “Il mio fidanzato prima che venissi qui mi ha consigliato di tenere d’occhio il pacco 8…”. Convinta che i 200.000€ fossero, appunto, nel pacco numero 8, ha accettato un’offerta di 30.000€… e la previsione del fidanzato si è rivelata vera: il pacco fortunato era proprio quello!

La concorrente dell’Abruzzo si è fidata del fidanzato e ha portato a casa 30.000€

E’ stata quindi una grande gioia per Simona da Vasto, in provincia di Chieti scoprire, dopo aver accettato l’offerta del dottore, che nel suo pacco, il numero 5, c’erano solo 100€, anche perchè la tensione è aumentata dopo l’apertura dell’altro pacco blu rimasto, che ha visto l’eliminazione dei 10€, quindi a quel punto la concorrente si è trovata tra due opzioni: 100€ e 200.000€ ma, come appena detto, la sua decisione di accettare i 30.000€ si è rivelata saggia. Aveva ragione il compagno, dunque: il pacco fortunato era l’8, peccato che Simona non lo abbia preso quando il dottore le ha offerto il cambio… Spiazzato per l’accaduto Amadeus (ieri sera sorpreso dal racconto clamoroso della mamma di una concorrente, andata al cimitero prima di recarsi in trasmissione).

Si cercano concorrenti per le prossime puntate di Affari Tuoi, ma non per tutte le regioni

All’inizio della trasmissione è apparso in sovraimpressione l’annuncio relativo alla ricerca di concorrenti per le prossime puntate di Affari Tuoi che, lo ricordiamo, sarà in onda fino ai primi di febbrao del 2024, esattamente fino a pochi giorni prima della settimana del Festival di Sanremo, dopo la quale tornerà invece Soliti Ignoti. Sono sedici le regioni per le quali si cercano concorrenti, ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (le uniche regioni per le quali i casting non sono aperti, dunque, sono Sicilia, Lazio, Campania e Puglia). Per proporsi ci si può iscrivere sul sito www.giocherai.it oppure è possibile telefonare dalle 18.00 alle 24.00 al numero 0645789191.