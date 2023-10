Affari Tuoi: un numero legato a un familiare morto ha salvato la concorrente

Affari Tuoi: la concorrente sceglie il pacco numero 10, giorno della morte di un familiare

E’ stata una partita che ha tenuto veramente con il fiato sospeso i telespettatori di Rai1 quella della puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, venerdì 6 ottobre 2023: a giocare è stata Claudia, concorrente della regione Lazio, per tutta la trasmissione affiancata dal marito. Una partita baciata dalla fortuna fin da subito, tant’è che quando i pacchi rimasti erano 9, 6 di essi erano tutti rossi e tutti molto alti, compresi 200.000 e 300.000€. Quando i pacchi sono rimasti in 5, invece, Claudia si è ritrovata con 0€, 1€, 20€, 30.000€ e 200.000€ e, clamorosamente, pur essendo in disaccordo con il marito, ha scelto di rinunciare al pacco a lei affidato, il numero 19, e prendere quello della regione Calabria, il numero 10. Effettuato il cambio, come si vede nella foto in alto non ha retto la tensione ed è scoppiata a piangere.

“10 giorno nefasto, morta una persona cara”, la rivelazione della concorrente

“Hai rinunciato al 19 e scelto il pacco 10 perchè il numero 10 ha per te un doppio significato: ottobre è il mese di nascita di Fausto (il marito, ndr.), ma 10 è anche un giorno nefasto per te, perchè hai perso una persona molto cara” ha detto sul finale Amadeus alla concorrente, in un momento di grande suspance, quando i pacchi rimasti erano 2, ossia quello con 20€ e quello con 30.000€: e il dottore ha offerto 10.000€, offerta che però Claudia coraggiosamente ha deciso di rifiutare, sottolineando che, comunque sarebbero andate le cose, partecipare ad Affari Tuoi è stata per lei una bellissima esperienza. “Stasera veramente è stata un’altalena, ci sono stati momenti fantastici per la concorrente e momenti fantastici per il dottore” ha commentato Amadeus (ieri sera corso in aiuto della concorrente di turno per via di un piccolo incidente di percorso) pochi secondi prima che il pacco 10 venisse finalmente aperto.

Affari Tuoi, finale in festa per la concorrente romana: ha vinto 30.000€

Si è chiusa in festa, alla fine, la puntata di stasera di Affari Tuoi, poiché Claudia e Fausto da Roma, dopo aver rifiutato come suddetto l’ultima offerta del dottore, hanno scoperto di avere nel loro pacco 30.000€, motivo per il quale, tra gli applausi del pubblico presente in studio e le grida di gioia di Amadeus, Claudia è scoppiata nuovamente a piangere. Si è rivelato quindi un numero fortunato il 10, ma anche quello del pacco alternativo, ossia il 7, era un numero significativo per la coppia, dato che il 7 marzo del 2020 è nata la loro bambina.