Affari Tuoi, finale nero: sfumata per un soffio la vincita di 300.000€

Affari Tuoi: ha tenuto con il fiato sospeso la partita di questa sera

E’ stata una puntata a dir poco incredibile quella di Affari Tuoi andata in onda oggi, lunedì 9 ottobre 2023, che ha visto la protagonista, ossia la concorrente della regione Sicilia, arrivare allo step finale con quattro pacchi, due azzurri e due rossi, esattamente 0€, 5€, 200.000€ e 300.000€! O niente o tutto, è il caso di dirlo, e in un momento strategico del gioco, appunto quando i pacchi rimasti erano questi quattro, la concorrente, che è stata affiancata dal marito, ha raccontato un episodio che le è capitato prima di partecipare alla trasmissione: “La mia bambina mi ha scritto una lettera e dentro c’erano 5 centesimi, che mi ha regalato” ha detto. Colpiti da tale episodio, i due coniugi hanno deciso di aprire il pacco numero 5 e, colpo di scena, d’entro c’erano 5€, quindi il numero 5 in qualche modo si è rivelato profetico.

Aumentata la tensione, la concorrente è rimasta con due pacchi: 0€ o 300.000€…

E la tensione poi è subito salita, poiché dopo i 5€, la concorrente ha eliminato i 200.000€: “Incredibile” ha commentato, sbalordito, Amadeus, dato che le due opzioni a quel punto si sono rivelate essere la minima e la massima, appunto 0€ e 300.000€. Per la seconda volta, il dottore ha quindi fatto un’offerta di 70.000€, e il marito della concorrente si è detto favorevole ad accettarla, temendo di tornare a casa senza nulla. “Il dottore non mi ha offerto il cambio: l’altro pacco è il numero 20 (del Trentino, NDR.) il giorno del compleanno di mio figlio, il giorno in cui sono arrivata qui e un giorno importante per tanti altri motivi. Sapendo che probabilmente avrei accettato il cambio e preso il 20, il dottore mi ha offerto di nuovo 70.000€ perchè di là secondo me ci sono i 300.000” ha spiegato la concorrente che, facendo tale ragionamento, non è riuscita a trattenere le lacrime. Alla fine, tra le lacrime e gli applausi, Alessia e Simone hanno accettato i 70.000€, appunto convinti che i 300.000 fossero nel pacco 20 e non nel numero 18, quello a loro affidato.

Affari Tuoi, finale nero: nel pacco della concorrente siciliana c’erano 300.000€

“Comunque vada, portate a casa 70.000€” ha detto Amadeus pochi secondi prima della fine del programma alla concorrente e a suo marito ma, una volta aperto il pacco numero 18, i due hanno avuto l’amara scoperta di vedere che avevano proprio i 300.000€. Alessia a quel punto è letteramente impallidita e, abbracciata dal marito, ha detto più volte “Non ci credo… non ci credo”. E’ andata così, purtroppo: ma sarebbe andata decisamente peggio se invece di 70.000€ i due non avessero portato a casa nulla, quindi, come si suol dire, poteva andare decisamente peggio.

Fiato sospeso anche qualche sera fa, quando una concorrente ha fatto una scelta legata ad un numero in qualche modo collegato ad un familiare morto.