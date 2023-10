Affari Tuoi, esplosa in lacrime la concorrente: un numero le ha fatto paura

La concorrente del Molise non ce l’ha fatta: scoppiata in lacrime per una ricordo doloroso

E’ toccato alla concorrente della regione Molise giocare nella puntata del programma dell’access prime time di Rai1 che Amadeus ha condotto oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, come sempre subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa. E’ stata una partita caratterizzata dalla simpatia della concorrente, che però sul finale ha preso una piega diversa: rimasta con il pacco numero 17, a lei affitato, e il 19, della regione Piemonte, la concorrente, che per tutta la trasmissione è stata affiancata dal fratello, è scoppiata improvvisamente a piangere rivelando al conduttore, in merito al pacco che la sorte le ha affidato: “E’ un numero che odio il 17, perchè è la data nella quale sono stati celebrati i funerali di mia nonna, morta il giorno prima del mio compleanno: io sono nata il 16”.

Sempre il 17, però, ho superato gli esami di un’accademia bellissima

ha aggiunto successivamente, tornando a sorridere seppur con le lacrime ancora negli occhi.

Affari Tuoi: anche il concorrente della Liguria è scoppiato a piangere

100€ o 20.000€ per la concorrente del Molise, proveniente dalla provincia di Isernia: a lei il dottore prima della fine della trasmissione ha offerto la possibilità di cambiare il pacco, rinunciando quindi al tanto temuto 17 per prendere il 19 e, negli interminabili minuti prima della decisione, la donna non ha fatto altro che piangere, tanto da far commuovere anche Danilo, il concorrente della Liguria, con il quale in queste settimane ha stretto amicizia. Inquadrato, sentendosi probabilmente in imbarazzo, il rappresentante della regione Liguria si è subito voltato di spalle. Commozione a parte, arrivato il momento della scelta, la concorrente molisana e suo fratello hanno deciso di rifiutare la proposta del dottore di cambiare il pacco e mantenere il numero 17 ma, una volta aperto tale pacco, hanno avuto purtroppo l’amara scoperta di vedere che dentro c’erano 100€. “Lo sapevo… Non fa niente, va bene così” ha commentato la protagonista, accennando un sorriso tra le lacrime.

Amadeus dispiaciuto per la mancata vittoria: “Con il cambio il dottore vi voleva aiutare”

“Offrendovi la possibilità di cambiare il pacco, il dottore vi voleva aiutare” ha detto, dispiaciuto, il conduttore di Affari Tuoi alla concorrente e a suo fratello. Niente da fare, è andata così: ieri invece le cose sono andate meglio, con la concorrente che, scoprendo di non avere nulla nel pacco dopo aver accettato un’offerta di 30.000€, ha rivelato una profezia fatta dal fidanzato proprio sulla sua partecipazione al gioco.

Finito Affari Tuoi, Amadeus stasera è riapparso subito su Rai1 per la conduzione dell’ultima puntata di Arena Suzuki.