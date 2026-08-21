Ascolti Tv 20 agosto: Ghost meglio di Doc, Zona Bianca con Milo Infante al 7.5%

Intramontabile Ghost vince la serata di ieri superando Doc: i dati nel dettaglio

Ieri sera 20 agosto sull’ammiraglia Mediaset è stato proposto per l’ennesima volta il film cult Ghost con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg protagonisti. Ed è stata una scelta vincente perchè il lungometraggio ha permesso a Canale 5 di portarsi a casa la serata. Come riportato stamattina dal portale Tv DavideMaggio.it il film ha tenuto incollati di fronte al piccolo schermo 1 milione e 690 mila spettatori a casa con uno share pari al 15.80%. Rai Uno invece con le repliche di Doc: Nelle tue mani 3 ha toccato il 15.60% con una media di 1 milione e 448 mila telespettatori.

Zona Bianca con Milo Infante ospite ha raggiunto il 7.50% di share: gli ascolti di ieri

Ieri in prima serata sulla cadetta Mediaset è andata in onda in diretta una nuova puntata di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi, il quale ha avuto il piacere di ospitare in studio Milo Infante. Quest’ultimo è infatti andato per presentare al pubblico a casa le sue trasmissioni in partenza a partire da lunedì 24 agosto. Ebbene in base ai dati Auditel riportati dal portale Tv DavideMaggio.it il talk show di politica, attualità e cronaca su Rete 4 ha informato una media di 750 mila spettatori a casa con uno share pari al 7.50% riuscendo a superare In Onda su La7, che a sua volta ha ottenuto un buonissimo risultato con 1 milione e 30 mila telespettatori e il 7.10%.

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Bene pure Diario del giorno ieri pomeriggio con Infante ospite

Milo Infante ieri 20 agosto è stato ospite pure da Monica Bertini a Diario del giorno su Rete 4. E in base ai dati Auditel riportati dal portale Tv DavideMaggio.it la puntata del talk show di attualità e politica condotta dalla Bertini ha radunato di fronte al piccolo schermo 535 mila spettatori con uno share del 7.10%. In access prime time La ruota della fortuna ha ancora una volta primeggiato contro L’Eredità Summer con 4 milioni e 86 mila spettatori a casa e uno share del 28.20%.