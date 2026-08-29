Ascolti Tv 28 agosto: Quarto Grado parte con l’8.8%, Teche meglio dell’Erede

La nuova edizione di Quarto Grado parte con uno share dell’8.8%: i dati nel dettaglio

Ieri 28 agosto in prima serata su Rete 4 è tornato Gianluigi Nuzzi alla conduzione della prima puntata della nuova edizione di Quarto Grado. E nel corso della lunga diretta il giornalista Mediaset ha trattato tantissimi casi di cronaca, tra cui ovviamente Garlasco con tutte le ultime novità. Ma come sono andati gli ascolti? Molto bene. Infatti il programma di cronaca, come riportato dal portale Tv DavideMaggio.it, ha informato una media di 822 mila spettatori a casa con uno share pari all’8.80%.

Vince la serata TecheTecheShow: Lucio Battisti, Numero Uno: gli ascolti di ieri

Nonostante i buoni ascolti raccolti da Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado su Rete 4 c’è da segnalare che a vincere la serata è stata Rai1 con TecheTecheShow: Lucio Battisti, Numero Uno. In base infatti ai dati Auditel riportati dal sito Tv DavideMaggio.it lo speciale delle Teche su Battisti ha appassionato una media di 1 milione e 555 mila spettatori a casa con uno share pari al 14.20% avendo la meglio sulla serie Tv turca L’Erede su Canale 5 che non è andata oltre il 13% con 1 milione e 393 mila spettatori a casa. Su Italia 1 continua il successo di Chicago Fire con 948 mila telespettatori con uno share del 7.70%. Su Rai2 invece la replica dell’Ispettore Coliandro 7 ha raggiunto il 5% con 628 mila spettatori.

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Milo Infante segna un nuovo record al mattino su Rete 4

Nel mattino si fa presente che Infante continua ad ottenere ottimi ascolti con Ore 11. Ieri 28 agosto ha addirittura toccato un nuovo record nella seconda parte del suo programma in onda su Rete 4. In base infatti ai dati Auditel riportati puntualmente da DavideMaggio.it il rotocalco mattutino della cadetta Mediaset ha informato 419 mila spettatori a casa con uno share dell’8.40% nella prima parte, mentre nella seconda ha segnato il record toccando il 7.30% con 617 mila telespettatori. Nel pomeriggio Infante con Verità Nascoste – Il diario è rimasto invece pressoché stabile con il 17.90% e 1 milione e 324 mila telespettatori nella prima parte, mentre nella seconda gli spettatori a casa sono stati 1 milione e 101 mila con uno share pari al 13.90%. Ha poi recuperato terreno Manuela Moreno con la Vita in Diretta, che ieri ha raggiunto il 18.80% con una media di 1 milione e 497 mila telespettatori. La presentazione ha invece registrato il 16.20% con 1 milione e 201 mila spettatori. Alle 16 Vita in Diretta Start ha raccolto 871 mila telespettatori con l’11.30%.