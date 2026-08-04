Myrta Merlino approda su San Marino RTV: “Condurrà un nuovo programma”

La giornalista passa a San Marino RTV dove condurrà una nuova trasmissione

Myrta Merlino, dopo aver sostituito Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque per ben due anni, è stata un po’ accantonata a Mediaset. Infatti nell’Azienda Tv di Pier Silvio Berlusconi non ha più trovato spazio, tanto che in questo ultimo anno si è limitata a fare l’opinionista delle varie trasmissioni su Rete 4 e Canale 5. Ebbene si segnala che nella prossima stagione Tv la giornalista tornerà con un nuovo programma, ma stavolta sul canale San Marino RTV. Ad annunciarlo, come riportato dal portale Televisivo DavideMaggio.it, è stato lo stesso Amministratore Delegato Roberto Sergio ieri ospite all’evento La Terrazza della Dolce Vita condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi:

“Arriva Myrta Merlino con un nuovo programma…”

Myrta Merlino volto di punta della canale Tv ufficiale di San Marino

La Merlino è solo uno degli ultimi volti così importanti a infoltire le fila della rete San Marino RTV. Come riportato sempre da DavideMaggio.it l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque debutterà sulla rete generalista di San Marino a partire da ottobre: “Inizierà ad ottobre…” Non è dato sapere che tipo di programma sarà, anche se probabilmente potrebbe essere di stampo giornalistico con un occhio sull’attualità e sulla politica.

Il nuovo corso di San Marino RTV

La prossima stagione Tv per il canale di San Marino rappresenterà una vera e propria svolta perchè Myrta Merlino, che è stata un anno fuori dalla Tv, è solo l’ultimo dei nomi di punta della Tv italiana ad essere arrivato. Proprio l’Amministratore Delegato Roberto Sergio ne ha parlato all’evento La Terrazza della Dolce Vita condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi: