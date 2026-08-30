Uomini e Donne, come sta Martina Cardamone? “Provo un dolore inspiegabile”

Martina Cardamone in ospedale: “Sto provando un dolore inspiegabile”

Con le seguenti parole Martina Cardamone parla dall’ospedale dopo essere stata ricoverata per un problema con le lenti a contatto: “Io porto le lenti a contatto da anni e una cosa del genere non mi era mai successa, sto provando un dolore inspiegabile da giorni e mai avrei pensato che una pellicola di silicone potrebbe creare tutto ciò”.

L’ex di Uomini e Donne avverte: “Non bisogna sottovalutare niente”

“Sono qui per dirvi che non bisogna sottovalutare niente, non bisogna pensare ‘vabbè dai un secondo in acqua con le lenti che sarà mai’ non bisogna dire ‘ci dormo così risparmio e le utilizzo per più tempo’ non bisogna mai pensare ‘ ma va figurati se potrebbe succedere a me’. Perché io sono la prima ad averlo fatto e adesso non posso più divertirmi con i miei in Sardegna e mi tocca stare per giorni qui sperando che la mia vista non venga compromessa”: le parole di Martina Cardamone dall’ospedale (colpa delle lenti a contatto).

Uomini e Donne: la disavventura di Martina Cardamone con le lenti a contatto

Ma cos’è successo di preciso a Martina Cardamone, ex corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne? Una grave lesione alla cornea a causa delle lenti a contatto. Non solo la lesione, ma anche un ascesso annesso e il ricovero d’urgenza.