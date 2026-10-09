Ascolti Tv 8 ottobre: Doc 4 si conferma al 25.4%, testa a testa Salvo Sottile-Iene

Luca Argentero conferma il successo di ascolti con la sua fiction

Ieri sera sono andate in onda su Rai Uno due nuove puntate della serie Tv Doc – Nelle tue mani 4. E c’è da evidenziare l’ottima tenuta lato ascolti della fiction Rai. Come infatti riportato dal portale Tv DavideMaggio.it la serie Televisiva ha appassionato 3 milioni e 979 mila spettatori a casa con uno share pari al 25.40%. Risultati che hanno permesso all’ammiraglia dell’Azienda Pubblica Tv di vincere nettamente la serata battendo la concorrenza di Canale 5 con la soap opera Tutto per la mia famiglia che non è andata oltre l’11.40% con una media di 1 milione e 643 mila telespettatori.

Testa a testa tra Ore 14 sera e Le Iene: i dati nel dettaglio

Nell’affollatissima serata di ieri si segnala che rispettivamente su Rai Due e Italia 1 sono andate in onda due nuove puntate dei programmi di Salvo Sottile e Veronica Gentili. E come riportato da DavideMaggio.it c’è stato un bel testa a testa tra i due show parlando sempre di ascolti. La trasmissione di cronaca nera sulla cadetta Rai ha infatti tenuto incollati di fronte al piccolo schermo 1 milione e 23 mila spettatori a casa con uno share del 7.40%, mentre il programma di inchieste di Italia 1 ha registrato il 7.20% con 812 mila telespettatori.

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Gli ascolti di ieri 8 ottobre dei talk show politici

Nonostante il grande successo di ascolti di Doc – Nelle tue mani 4 si segnala che i programmi di informazione non ne hanno risentito più di tanto portandosi a casa ascolti in linea alla settimana scorsa. In base ai dati Auditel riportati da DavideMaggio.it Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4 ha infatti informato una media di 670 mila spettatori a casa con uno share del 5.40%, mentre Piazzapulita su La7 è stata seguita da 745 mila telespettatori con il 5.80%.