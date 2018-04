Geppi Cucciari ironizza su Maria De Filippi in diretta ad Amici 17

Amici 2018: apre Geppi Cucciari. Maria de Filippi: “Mi prendi in giro?”

A sorpresa l’apertura della prima puntata del Serale di Amici 17 è stata affidata a Geppi Cucciari che ha ironizzato su Maria De Filippi, tanto che la bionda conduttrice ad un certo punto l’ha interrotta per chiederla se la stesse prendendo in giro. L’attrice ha esordito il suo breve e divertente monologo complimentandosi con Maria per le grandezze dello studio, descritto da Geppi ironicamente come veramente piccolo e che rispecchiavano l’atteggiamento megalomane della De Filippi. Lo schermo alle loro spalle avrebbe le dimensioni del Molise! La Cucciari ha poi spiegato quale fosse il suo ruolo all’interno della puntata, premettendo che lei non poteva assolutamente fare parte della commissione ne interna ne esterna, in quanto più che giudicare è lei che avrebbe bisogno di assistenza. Geppi ha quindi affermato che se Maria avesse avuto bisogno per caso della sua consueta caramella da masticare durante la diretta, o di un arachido da stuzzicare, insomma per qualsiasi cosa lei gliela avrebbe passata. Prima di ritornare al suo posto la comica ha voluto ringraziare la conduttrice perchè si prende cura dell’Italia e pensa alla vita di ogni individuo dall’inizio alla fine. Maria ha così esclamato:

“Mi prendi in giro?”

Geppi Cucciari ha quindi spiegato a Maria De Filippi cosa volesse intendere con le parole appena affermate ad Amici 2018:

“Tutti alla fine passeranno sotto la tua protettrice. Tu questi ragazzi li cresci e poi li accompagni fino alla fine.”

La mora attrice ha aggiunto che grazie ad Amici i ragazzi possono cercare il loro primo lavoro. Poi questi ragazzi una volta cresciuti possono contare su Tu si que vales per trovare definitivamente il loro primo mestiere. Essi potranno poi decidere con chi limonare attraverso la partecipazione a Uomini e Donne, ma l’inganno è sempre dietro l’angolo. Molto spesso infatti, come precisato da Geppi, l’amore può finire a causa di tradimenti oppure vogliono mettere alla prova i loro sentimenti, imparando in questo caso come mollare o come amare attraverso Temptation Island. Infine, per recuperare un rapporto dopo un errore di valutazione commesso c’è sempre C’è posta per te. L’attrice, dopo aver ricevuto un caloroso applauso ha affermato di volersi concedere, non prima però di aver ricordato alla De Filippi di suonare il campanello come accade all’ospedale se avesse bisogno di lei.