Fabrizio Corona lasciato da Zoe per colpa di Patrizia Bonetti

Zoe Cristofoli lascia Fabrizio Corona dopo gli sms con Patrizia Bonetti

Chi è a donna misteriosa che si è insinuata tra Fabrizio Corona e la sua ex fidanzata Zoe Cristofoli? A lanciare la bomba è stato il settimanale di gossip Spy il quale ha rivelato che dietro a tutto non c’è niente di meno che Patrizia Bonetti, salita alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello 15. La rivista di Alfonso Signorini parla di alcuni sms che Patrizia avrebbe inviato a Corona e che avrebbe quindi mandato su tutte le furie la fidanzata dell’ex re dei paparazzi. A Mattino 5 Zoe aveva confermato quello che ormai tutti vociferavano da tempo: lei e Corona non erano più fidanzato. La Cristofoli aveva dichiarato al cospetto di Federica Panicucci di aver deciso di abbandonare l’appartamento di Fabrizio in quanto il fotografo non avrebbe avuto mai il coraggio di affrontare una relazione seria insieme ad una persona per bene come lei. Infine Zoe aveva rivelato il tutto: a far traboccare il vaso era stata la scoperta di alcuni messaggi che l’ex marito di Nina Moric si era scambiato con una donna misteriosa. Ai microfoni del programma di Video News la Cristofoli aveva affermato di non essere interessata a sapere di chi si trattasse la donna in quanto gli sms che aveva letto erano troppo gravi. Zoe infatti aveva precisato che le erano bastate solo poche righe per prendere la decisione di fare le valigie ed andarsene dall’appartamento dell’allora fidanzato.

Patrizia Bonetti è la causa della fine della storia tra Fabrizio Corona e Zoe

E se a Zoe Cristofoli non interessa (almeno così ha sottolineato) sapere chi fosse la donna che avesse fatto perdere la testa a Fabrizio Corona, il settimanale Spy ha rivelato nel suo numero in uscita domani il nome della donna. La ragazza in questione non è per nulla sconosciuta al mondo dello spettacolo: si tratta infatti di Patrizia Bonetti, conosciuta per essere stata la fidanzata di Gianluca Vacchi e del figlio di Gigi D’Alessio. La Bonetti inoltre si era fatta apprezzare per aver preso parte al cast del GF 15, in cui aveva avuto un breve flirt con Luigi Favoloso, fidanzato con Nina Moric. Patrizia ha sempre dimostrato un carattere forte, e lo ha dimostrato più volte, sia all’interno del reality di Canale 5, sia a Pomeriggio 5 che a Domenica Live. A fronte di questo curioso gossip, cosa ci riserveranno in futuro i protagonisti di questa storia?