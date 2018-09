Romina Power a Domenica In emozionata per la nascita del nipote

Romina Power è stata ospite alla prima puntata della nuova stagione di Domenica In. La storica moglie di Al Bano Carrisi, ormai ex, ha parlato con Mara Venier della nascita di Kay, il figlio di Cristel e Davor Luksic. L’arrivo del nipotino è stato molto importante per Romina:

“Ti fa credere di nuovo nel miracolo dell’amore e della vita”.

Tanti gli argomenti toccati, dal suo amore per la natura ai posti isolati e alla ricerca di una pace interiore, fino al ritorno di Al Bano sulle scene musicali, grazie ad un impresario russo che l’ha chiamata facendole un’offerta che non poteva di certo rifiutare. Da quel giorno, come è noto, Al Bano e Romina non hanno mai smesso di cantare:

“Non pensavo tutto questo amore, credevo si fossero già dimenticati di me”.

La conduttrice ha ammesso di aver sempre colto nella Power la voglia di mantenere il suo privato:

“Mi piace vivere isolata, a contatto con la natura”.

Attualmente Romina vive a New York, come lei stessa ha confermato di aver preso un aereo molto presto per essere in tempo a Roma. Quando Mara Venier le ha chiesto qual è il suo “posto del cuore”, non ha risposto e al suo posto l’ha fatto il pubblico in studio, tentando di suggerirle che il suo posto è a Cellino San Marco, accanto ad Al Bano. La Power ha dichiarato che in Puglia si trova molto bene ma non può asserire che quello sia il posto definitivo.

Romina Power emozionata a Domenica In per il nipote Kay

Intervistata da Mara Venier a Domenica In, Romina Power ha parlato anche del padre Tyrone Power, attore cinematografico morto sul set madrileno del film ‘Salomone e la regina di Saba’ per un infarto nel 1958, e della madre Linda Christian, attrice messicana scomparsa qualche anno fa. Con l’occasione, la Venier ha ringraziato Romina per un suo libro che la conduttrice ha letto pochi giorni prima di perdere la madre. L’artista ha ammesso che la presenza del padre, morto quando lei aveva 7 anni, nella sua vita si è fatta sentire tanto, “come ad un albero mancano le radici”, e ha cercato di fare suoi i ricordi degli altri. Un incontro tra due amiche di vecchia data, una chiacchierata delicata che ha toccato molti temi. Immancabile l’argomento Al Bano Carrisi, toccato in maniera delicata e con tatto senza scendere nel gossip agguerrito, e i presunti nuovi amori: