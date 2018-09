Sossio Aruta e Ursula si sposano dopo Temptation Island Vip? Parla lui

Temptation Island Vip, Sossio Aruta vuole sposare Ursula: la rivelazione

Mercoledì 12 Settembre debutterà su Canale 5 la prima edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura. E una delle coppie vip ha già fatto molto parlare i numerosi telespettatori sui social. Chi? Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Difatti in queste ultime ore è uscita una loro intervista sul magazine Di Più, che ha già scatenato un bel putiferio sul web. Il motivo? Sossio Aruta ha fatto una rivelazione choc, asserendo senza tanti peli sulla lingua al settimanale diretto da Sandro Mayer quanto segue:

“Mi sento pronto per chiedere a Ursula di diventare mia moglie. Vorrei iniziare una nuova vita con lei. E poi a me piace la Puglia…Potrei trasferirmi da lei…”

Tuttavia Ursula ha subito frenato, rivelando sempre a Di Più di non essere poi così sicura di fare un passo così importante dopo pochi mesi dall’inizio della relazione con l’ex cavaliere del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E chissà se proprio nelle settimane passate a Temptation Island Vip riuscirà a chiarirsi maggiormente le idee sul suo fidanzato. La coppia resisterà alle tante tentazioni?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Temptation Island Vip presto sposi?

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sposeranno dopo Temptation Island Vip? E’ stato proprio Sossio Aruta, in una recente intervista rilasciata al magazine Di Più, a rivelare questo suo profondo desiderio. Difatti il popolare ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha dichiarato di essersi trovato davvero bene al fianco di Ursula Bennardo in questi ultimi mesi. Motivo per cui vorrebbe sposarla al più presto. Inoltre l’uomo, sempre a Di Più, ha dichiarato di essere pronto anche a lasciare la sua amata Napoli per lei per trasferirsi in Puglia. Tuttavia, di contro, Ursula pare non essere molto convinta. Infatti la donna, al magazine edito da Cairo Editore, ha rivelato di non essere ancora sicura dei sentimenti che prova per Sossio Aruta. Per tale ragione ha deciso di partecipare con lui a Temptation Island Vip così da avere modo di avere le risposte che al momento sta cercando. Questa coppia riuscirà a superare questo difficilissimo ostacolo? Oppure i due potrebbero separarsi una volta finito il reality show vip più provocante della televisione italiana? Intanto qualche ora fa è stata svelata la data della messa in onda di Temptation Island Vip. Quando ci sarà l’atteso debutto su Canale 5? Secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale di gossip Spy, pare che la prima puntata andrà in onda Mercoledì 12 Settembre. E l’hype nei telespettatori è già alle stelle.