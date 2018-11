Verissimo: Emma Marrone parla dell’uomo ideale e delle sue scelte difficili

By Alessio Cimino on novembre 15, 2018

Emma Marrone a Verissimo svela come dovrebbe essere l’uomo dei suoi sogni

Sabato prossimo tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. E ospite principale sarà nientepopodimeno che Emma Marrone, la quale è tornata sulle scene musicali con un nuovissimo singolo intitolato “Mondiale”. Questo brano, in pochissimo tempo, è già balzato ai vertici di tutte le classifiche. L’intervista che ha fatto Silvia Toffanin alla cantante di origini salentine è già stata registrata qualche ora fa. E per tale ragione sono uscite le prime anticipazioni on line su ciò che ha detto Emma alla Toffanin, che hanno immediatamente creato un bel subbuglio mediatico. Di cosa ha parlato? Emma Marrone a Verissimo, parlando a tu per tu con la Toffanin, ha rivelato di essere ancora single. E successivamente ha svelato come dovrebbe essere il suo uomo ideale:

“Se dovesse arrivare un uomo meraviglioso sono qui che lo aspetto, ma preferirei stare da sola che stare con chiunque. Non ho bisogno di un uomo che mi completi o sostenga, vorrei semplicemente essere amata per quella che sono…”

Poco dopo ha anche dichiarato di sentirsi pronta a diventare madre, non nascondendo però un certo timore. Infatti Emma Marrone a Verissimo ha confessato di avere paura a mettere al mondo un figlio con tutta l’ignoranza e la cattiveria che ci sarebbe in giro.

Verissimo: Emma parla delle scelte difficili che ha fatto nell’ultimo anno

Emma Marrone Sabato prossimo sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Come tutti sapranno bene, la trasmissione viene registrata in questi giorni. Proprio oggi è stata registrata l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto alla cantante Emma Marrone. E poco fa sono uscite le prime anticipazioni inerenti alla sua intervista, che hanno già acceso gli animi dei suoi numerosi fan sui social. Cosa ha detto? La ex vincitrice del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha dichiarato di essere single, ma di essere ben felice di conoscere un uomo meraviglioso, con il quale poter costruirci qualcosa di importante. Poco dopo ha parlato di questo ultimo anno. Un anno, che per Emma è stato pieno di soddisfazioni, ma anche qualche difficoltà di troppo. A tal proposito da Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato senza tanti peli sulla lingua quanto segue:

“In questo periodo ho fatto scelte difficili sia nella mia vita che nel mio lavoro. Musicalmente ho seguito quello che sono oggi…Non volevo vendere bugie al mio pubblico. Non so mentire e non posso farlo nemmeno attraverso la musica…”

Parole inequivocabili, che ancora una volta hanno mostrato quanto Emma sia una donna schietta e sincera.

Emma Marrone: il suo nuovo singolo “Mondiale” e il tour

Emma Marrone sarà ospite Sabato 17 Novembre a Verissimo da Silvia Toffanin. Circa 10 giorni fa è uscito il suo nuovo singolo intitolato “Mondiale”. Una bellissima e romantica ballad, che ha già conquistato il cuore dei suoi tantissimi fan, e non solo. Il brano farà parte del suo nuovo album intitolato “Essere Qui Boom Edition” in uscita nei migliori negozi e market digitali domani. E a partire dal 15 Febbraio da Bari tornerà anche in tour. Insomma pare davvero che i prossimi mesi saranno molto intensi per Emma Marrone. Non resta quindi che farle un grosso in bocca al lupo per tutto, nella speranza possa continuare ad avere grandi soddisfazioni anche l’anno venturo.