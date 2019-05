Meteo oggi e domani: previsioni del tempo weekend 1 e 2 giugno

Meteo 1-2 giugno e oggi, 31 maggio: previsioni del tempo al Nord, al Centro e al Sud

Come sono le previsioni del tempo di oggi, venerdì 31 maggio 2019, e del fine settimana dell’1-2 giugno al Nord, al Centro e al Sud? Come da tradizione, il meteo di oggi e del weekend è stato reso noto, in modo dettagliato e approfondito, sulle pagine di DiPiù e DiPiùTv, rispettivamente da Francesco Laurenzi e Mario Giuliacci, dei quali riportiamo in questo articolo alcune informazioni. Le previsioni meteorologiche di oggi, 31 maggio, di Laurenzi, parlano di cielo poco nuvoloso al mattino al Nord e lungo le coste, con rischio di temporali isolati, nel pomeriggio. Nuvoloso per tutto il giorno, invece, al Centro e al Sud.

Ombrello utile sulle Alpi, in Piemonte e in Lombardia, secondo Giuliacci, che prevede temperature di inizio estate, invece, al centro. Sempre secondo quest’ultimo, oggi farà caldo ovunque al Sud, in particolar modo nelle isole.

Previsioni del tempo, domani e dopodomani: meteo weekend 1-2 giugno Sud, Centro e Nord

Per quanto riguarda, invece, le previsioni meteorologiche del fine settimana (sabato 1 e domenica 2 giugno 2019), secondo quanto rivelato da Francesco Laurenzi su DiPiù il cielo sabato sarà sgombro di nubi al Nord al mattino, con addensamenti nuvolosi su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Aumento della nuvolosità nel pomeriggio sui rilievi del Centro e poche nubi al Sud. Domenica sereno al Nord, tranne in montagna. Poco nuvoloso o sereno, invece, al Centro e al Sud.

Secondo Mario Giuliacci, invece, il meteo del fine settimana di sabato 1 e domenica 2 giugno prevede bel tempo in buona parte dell’Italia, con una leggera instabilità solo sulle Alpi e in Sardegna. Domenica, invece, un po’ di nubi ci saranno al Centro-Nord, con poche piogge. Al Sud bel tempo, con temperature senza variazioni in tutta Italia.

Ecco, dunque, alcune informazioni relative alle previsioni del meteo di oggi, 31 maggio, e del weekend 1-2 giugno 2019, secondo Francesco Laurenzi e Mario Giuliacci.