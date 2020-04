Laura Pausini, confessione prima di Stasera Laura: “E’ stato il mio primo…”

Stasera Laura in replica su Rai 1. Laura Pausini: “E’ stato il mio primo show”

Questa sera tornerà in onda su Rai 1, in replica, lo show cucito su misura addosso a Laura Pausini. La cantante, a poche ore dalla trasmissione, ha voluto condividere con i propri fan, su Instagram, l’emozione di quella che per lei era stata una prima volta. Attraverso un video che concentra in pochi minuti le esibizioni principali della serata, Laura ha rinfrescato la memoria dei telespettatori e ha spiegato che Stasera Laura – Ho creduto in un sogno è stato il suo primo vero show in tv:

Una serata indimenticabile insieme a tanti ospiti e amici meravigliosi. Teniamoci compagnia! Ci rivediamo stasera in prima serata su Rai 1.

Il messaggio, dato il successo che la Pausini ha riscosso un po’ da ogni parte del mondo, è stato poi tradotto in diverse lingue. I fan entusiasti: “Adoro! Non vediamo l’ora”.

Laura Pausini torna su Rai Uno con la replica di Stasera Laura: tutti gli ospiti

La prima volta Stasera Laura, lo show tv di Laura Pausini, era andato in onda il 20 maggio del 2014, sempre su Rai 1. Stasera il programma, dal sottotitolo Ho creduto in un sogno, tornerà in replica alle ore 21.25. Insieme a lei, presero parte a quell’intensa serata artisti del calibro di Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Raf, Paola Cortellesi, Marco Mengoni, Paola Turci, Emma Marrone, Syria e altri ancora. A inaugurare l’evento, e a cederle simbolicamente il testimone, intervenne nientemeno che Pippo Baudo.

Laura Pausini: messaggio al fidanzato Paolo Carta prima di Stasera Laura – Ho creduto in un sogno

Prima della messa in onda in replica di Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, Laura Pausini ci ha tenuto a condividere con i proprio fan su Instagam gli auguri per il compleanno del suo fidanzato, il musicista e produttore Paolo Carta: “Chi pensa di aver visto il sorriso più bello, non ha ancora visto il tuo. Tanti auguri amore mio”.