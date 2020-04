Maria De Filippi pronta ad una scelta: Alessandra Celentano fuori da Amici?

Amici di Maria, la De Filippi prende una decisione Alessandra Celentano fuori?

È tempo di rivoluzione ad Amici di Maria De Filippi. Sembra che la conduttrice voglia inserire volti nuovi tra gli insegnanti della Scuola più longeva e famosa del piccolo schermo. Ciò significa che Maria De Filippi deve prendere una decisione e per qualche volto storico non ci sarà più posto. Alessandra Celentano fuori da Amici? È questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv. L’insegnante di danza è stata una delle colonne portanti per tanti giovani che hanno partecipato da allievi ad Amici di Maria De Filippi, ma ha dimostrato di non avere un carattere di certo facile e accomodante, motivo per il quale la padrona di casa starebbe pensando a mandarla via. Nell’ultima edizione di Amici 19, infatti, c’è stata una vera e propria guerra tra Alessandra Celentano e gli insegnanti di danza, come Veronica Peparini e Luciano Cannito.

Alessandra Celentano e Veronica Peparini in bilico ad Amici: Maria De Filippi pronta ad una scelta

Nel corso dell’ultima edizione di Amici 19, vinta da Gaia Gozzi, Maria De Filippi ha perso davvero la pazienza in più occasioni con Alessandra Celentano, oltre che con un allievo che l’ha cacciato proprio durante una puntata del Serale. Solitamente la conduttrice è molto diplomatica, ma ha fatto davvero fatica a trattenersi infischiandosene di essere in televisione e in diretta. A Maria De Filippi non è andato già che Alessandra Celentano mettesse in dubbio anche i giudizi di grandi professionisti del mondo della danza, come Eleonora Abbagnato chiamata per dare una valutazione durante l’esibizione dei ballerini Javier e Nicolai. Alessandra Celentano da sempre ha un rapporto conflittuale con Veronica Peparini. Qualche settimana fa quest’ultimata fatto un bilancio dell’ultima sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, difendendo il talent dalle critiche e mettendo in dubbio l sua partecipazione alla prossima edizione. La padrona di casa chi deciderà di tenere tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini?

Maria De Filippi cambia i professori di Amici: il retroscena dopo il Serale

Il Serale di Amici 19 si è concluso da un mese circa, ma Maria De Filippi (che è tornata con Uomini e Donne ottenendo ascolti sottotono) starebbe pensando di cambiare alcuni dei professori del suo programma. Ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini potrebbe aggiungersi anche Timor Steffens che è entrato in polemica con Maria De Filippi per una mancata standing ovation durante una esibizione di Nicolai. Anche il coreografo è uno di quelli che potrebbero lasciare il posto nel cast dei professori di Amici nella prossima edizione?