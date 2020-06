Al Bano e Romina Power, lui svela: “Si è innamorata al primo sguardo….”

Al Bano e Romina Power, lui fa una rivelazione sul loro passato: “Si è innamorata al primo sguardo…”

Di recente Al Bano ha rilasciato delle dichiarazioni che avevano fatto credere che fosse in difficoltà economiche. Le sue parole sono state travisate e a DiPiù ha ammesso di non temere la povertà perchè nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Il cantante ha parlato della sua tenuta di Cellino San Marco. Da ragazzo aiutava il padre a coltivare il loro podere, ma in campagna si sentiva imprigionato e decise di emigrare a Milano per cercare la sua strada nella musica. Pensava di essersi lasciato alle spalle il mondo contadino e invece, una volta tornato a Cellino insieme a Romina Power le cose cambiarono. Al Bano, infatti, ha svelato su Romina Power:

“Avevo accanto a me una persona che si è innamorata al primo sguardo della mia terra e ha insegnato anche a me ad amarla”.

Al Bano fa una rivelazione su Romina Power: “È stato ispirato proprio a lei”

È stata dunque Romina Power a far capire ad Al Bano la bellezza della Puglia e grazie proprio all’ex moglie il cantante ha fatto pace anche con la sua campagna. Anno dopo anno si è messo ad acquistare terreni per ingrandire la sua proprietà e proprio in merito a questo Al Bano ha fatto una rivelazione su Romina Power (di recente è uscito un retroscena sulla separazione):

“Il primo acquisto è stato ispirato proprio a lei. Ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che la aveva incantata”.

Attualmente Al Bano nella sua tenuta ha 120 ettari di terreno agricolo, 50 dei quali coltivati a vigna grazie alla quale produce i suoi vini che hanno vinto molti premi e riconoscimenti:

“Questa è stata la prima attività che ho avviato, nel 1973 ho prodotto il mio primo vino che ho chiamato Don Carmelo in onore di mio padre e che è il vino storico della mia cantina”.

Al Bano rompe il silenzio: “Mi hanno dipinto come uno che piange miseria”

Prova profonda tristezza Al Bano perchè in una intervista ha dichiarato di prendere 1470 euro di pensione e questo ha generato non poche polemiche. Al settimanale DiPiù Tv ha svelato:

“Mi hanno dipinto come uno che piange miseria. Se così fosse sarebbe un’offesa ai poveri veri”.

La verità è che Al Bano, a causa della pandemia da coronavirus, è rimasto fermo e non ha potuto dare i suoi concerti in tutto il mondo, ma i soldi non gli mancano: