Barbara Palombelli, collega fa una rivelazione: “Li ha fatti tutti neri”

Barbara Palombelli, Roberto Alessi fa una rivelazione: “Li ha fatti tutti neri”

Nella sua rubrica Up & Down su Novella2000 Roberto Alessi ha commentato le recenti dichiarazioni rilasciate da Barbara Palombelli in una intervista concessa a La Stampa. “Li ha fatti tutti neri”, ha riferito il giornalista sul suo settimanale che dirige in prima persona, riguardo Zingaretti e Sala. La conduttrice di Forum e di Stasera Italia ha dichiarato di essere stata presa in giro da loro perchè aveva paura del coronavirus, mentre il presidente della regione Lazio Zingaretti e il Sindaco di Milano Sala invitavano a prendere l’aperitivo:

“Milano riparte, poi s’è visto come è andata. A me ha svegliata Melania Rizzoli che mi inviava gli algoritmi dove si vedevano i centomila contagi in prospettiva. All’inizio tutti facevano ironia sul virus dopo un paio di settimane hanno fatto retromarcia”.

Barbara Palombelli è stata tra le prime conduttrici a fornire indicazioni su come proteggersi dal coronavirus all’inizio dello scoppio della pandemia riproponendo in tv come si realizza una mascherina fai da te.

Barbara Palombelli dopo Forum e Stasera Italia va in vacanza: “Resto vicino a Roma”

Tra le varie cose che il coronavirus ha mandato all’aria sono anche i programmi per l’estate, ma alle vacanze c’è chi non vuole proprio rinunciare. Il settimanale Chi ha scoperto le destinazioni di alcuni Vip e quello che è stato scoperto è che nonostante la riapertura di frontiere e aeroporti, quella del 2020 sarà una estate Made in Italy. Tra questi ci sarà anche Barbara Palombelli (un collega ha rotto il silenzio sugli ascolti che fa) che si godrà il meritato riposo, dopo una stagione di grandi successi tra Forum, Lo Sportello di Forum e Stasera Italia, nella seconda casa ad Anzio. A Chi di Alfonso Signorini la conduttrice Barbara Palombelli ha svelato:

“Resto vicino a Roma sia perchè quest’estate non voglio prendere alcun aereo sia perchè comunque avrò qualche riunione i promo”.

Barbara Palombelli svela la data di inizio della nuova stagione di Forum: le anticipazioni

La nuova edizione di Forum partirà ufficialmente lunedì 14 settembre alle ore 11 su Canale 5, subito dopo la puntata di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. A svelare quando inizia Forum è stata la padrona di casa Barbara Palombelli al settimanale Chi, la quale ha dichiarato che i programmi non si scrivono da soli e, pertanto, preferisce trascorrere le sue vacanze vicino Roma.