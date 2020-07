Andrea Delogu, gaffe a La vita in diretta Estate: “Scusa, mi emoziono”

La vita in diretta Estate, Andrea Delogu fa una gaffe: “Scusa, mi emoziono”

E’ stato certamente un ottimo esordio quello di Andrea Delogu e Marcello Masi alla conduzione de La vita in diretta Estate. I due sono subito riusciti a mettere a tacere gli scettici con delle performance, se così si può dire, molto convincenti. Il format di Rai Uno ereditato da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano, però, lo sappiamo bene, non è di facilissima gestione, ma richiede grande elasticità, perché mescola i fatti della cronaca più spigolosa a momenti di assoluto intrattenimento. Proprio in uno di questi passaggi acrobatici, Andrea Delogu è caduta nella puntata di oggi, venerdì 3 luglio, e ha fatto una gaffe. L’ospite in studio era Marco Maddaloni, judoka originario di Scampia che stava commentando l’abbattimento della Vela Verde nel suo quartiere di Napoli, ma, chiuso l’argomento, la parola doveva passare ad Al Bano, ospite in collegamento. Le telecamere hanno inquadrato Andrea Delogu che, immobile, si aspettava dovesse partire un servizio, dimenticando di dover terminare la presentazione cominciata da Marcello Masi. Quando se n’è accorta, la conduttrice ha esclamato in direzione del collega:

Scusa, mi emoziono.

Jerry Calà confessa ad Andrea Delogu: “Un principio di depressione”

Subito dopo la gaffe di Andrea Delogu, la parola è passata ad Al Bano, pronto per esibirsi, questa sera, al policlinico di Bari. Il cantante, però, non è stato l’unico ospite musicale della puntata di oggi di La vita in diretta Estate. Poco dopo, infatti, la conduttrice ha intervistato anche Jerry Calà, il quale le ha confessato:

Restare in contatto col mio pubblico sui social è stato per me un modo per uscire da un principio di depressione.

Jerry Calà, come molti altri artisti abituati ad esibirsi, è stato messo in crisi dal riposo forzato dall’epidemia virale.

La vita in diretta Estate, Andrea Delogu a Marcello Masi: “Sei bello stanco”

Sempre nella puntata di oggi de La vita in diretta Estate, Andrea Delogu e Marcello Masi sono stati spaventati da Al Bano. Unico spavento, per fortuna, di questo esordio alla conduzione, il quale, però, è stato comunque comprensibilmente stressante. Tanto che il conduttore, nel salutare i telespettatori al termine dell’ultimo episodio della settimana, ha commentato:

Io sabato tutto a letto eh.

E Andrea Delogu gli ha risposto ridendo: