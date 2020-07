News Uomini e Donne, Tara con un altro: già dimenticato Cristian Gallella?

Tara Gabrieletto avvistata con un altro dopo la rottura con Cristian di Uomini e Donne: la segnalazione

Una decina di giorni fa ha fatto molto discutere l’annuncio che ha fatto Cristian Gallella su instagram. Annuncio in cui l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato la fine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto. Anche quest’ultima ha poi pubblicato un video sul social fotografico in cui ha rivelato che non dirà i motivi della fine del suo matrimonio, cogliendo l’occasione per far sapere a tutti che comunque siano andate le cose i loro rapporti sono ottimi. Intanto proprio in queste ultime ore la fanpage instagram Very Inutil People ha fatto una segnalazione sull’ex moglie di Cristian Gallella che ha già fatto molto parlare i fan di Uomini e Donne. Di cosa si tratta? In questi ultimi giorni la donna pare sia stata sorpresa con un altro uomo in un ristorante giapponese. In questa occasione i due sono sembrati essere assai complici e molto affiatati, tanto da far indurre a pensare che tra loro forse ci potrebbe essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Gossip Uomini e Donne, Tara Gabrieletto con un altro: lui non è del mondo della Tv

La fanpage instagram Very Inutil People, dopo aver rivelato che Tara Gabrieletto pare sia andata a cena fuori con un misterioso ragazzo in un ristorante giapponese, ha dato anche un’altra piccola news. Difatti sembra che questo ragazzo al fianco dell’ex moglie di Cristian Gallella del Trono Classico di Uomini e Donne non sarebbe affatto noto, essendo estraneo al mondo dello spettacolo e della Tv. Per tale ragione non è dato sapere molto su quest’ultimo. Comunque sia anche questa segnalazione fa capire ormai a tutti che sembra davvero non ci siano possibilità di rivedere Tara Gabrieletto e Cristian Gallella insieme, con buona pace di chi ha sempre sperato in questi giorni in un loro ritorno di fiamma.

Cristian Gallella di Uomini e Donne, l’ex moglie Tara svela: “Sono tornata me stessa”

In questi giorni Tara Gabrieletto, sulla cui fine del suo matrimonio con Cristian Gallella ha espresso la sua opinione Cristina Incorvaia, è tornata sui social per tranquillizzare tutti i suoi fan un po’ preoccupati. Difatti l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato su instagram di stare assolutamente bene e di essere tornata se stessa:

“Sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita…”

Non resta a questo punto che fare un grosso in bocca al lupo alla ragazza, nella speranza possa presto rifarsi una nuova vita.