Anticipazioni Chiamatemi Anna su Raidue: episodi settimana 3-7 agosto

Chiamatemi Anna, anticipazioni nuove puntate:

La messa in onda di Chiamatemi Anna, il telefilm ideato da Moira Walley-Beckett, proseguirà anche la prima settimana di agosto. Da lunedì 3 fino a sabato 7, la rete trasmetterà infatti cinque nuovi episodi che terranno compagnia al pubblico di Raidue ogni pomeriggio a partire dalle 15:25. La narrazione, in particolare, riprenderà dal terzo episodio della terza stagione. Intitolata “Che cosa potrà frenare un cuore determinato”, la puntata sarà ambientata nel periodo pasquale e porterà in scena gli sforzi congiunti dei protagonisti impegnati nel tentativo di supportare Mary dopo la notizia riguardante il suo stato di salute. Nel secondo episodio della prossima settimana, in onda su Rai2 il 4 agosto, Anna si dirà pronta a proseguire le sue ricerche. La 3×04, intitolata “Nella speranza di potervi di nuovo incontrare in un altro mondo”, vedrà infatti la protagonista ancora impegnata nella ricerca della sua famiglia d’origine, nonostante il parere contrario di Marilla.

Anticipazioni Chiamatemi Anna su Rai2:

Le anticipazioni relative ai prossimi episodi di Chiamatemi Anna, in onda su Raidue dal lunedì al venerdì alle 15:25, svelano che il 5 agosto andrà in onda il quinto episodio della terza ed ultima stagione. Intitolata “Io non ho nulla da temere per questo sono così potente”, la puntata si concentrerà sulla protagonista. Le prove di un ballo risveglieranno infatti le emozioni tra Anna e Gilbert. Nel frattempo Bash, sempre più disperato, scriverà a sua madre a Trinidad. Giovedì 6 agosto sarà invece la volta del sesto episodio. Intitolata “L’apice dei miei desideri”, la 3×06 porterà in scena un’interessante novità per la protagonista. Alla fiera della contea Anna consulterà infatti una veggente che le rivelerà di vedere l’amore nel suo futuro. Gilbert, invece, si dimostrerà particolarmente preoccupato per l’incontro con i genitori di Winifred.

Chiamatemi Anna, serie tv su Raidue:

Infine le anticipazioni di Chiamatemi Anna, in onda su Rai2 dal 3 al 7 agosto, si concentrano sull’ultimo episodio della prossima settimana. Intitolata “Lo sforzo estremo compiuto dallo spirito del bene”, la puntata porterà in scena le delicate conseguenze di un gesto inaspettato che metterà in atto la protagonista. Dopo aver espresso la sua opinione su un articolo che infiammerà la città, Anna si rifiuterà infatti di tacere. Nel frattempo, a causa di un segreto, la protagonista e Diana si allontaneranno parecchio.