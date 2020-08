Diletta Leotta, Daniele Scardina si sfoga sul presunto tradimento

Diletta Leotta, l’ex fidanzato Daniele Scardina confessa: “Non l’ho tradita”

In Sardegna, ma divisi. Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno trascorrendo la fine dell’estate lontani e il motivo, in base quanto riportato in queste settimane su diverse riviste di gossip, sarebbe un presunto tradimento del Toretto. Il pugile però non ci sta e, sulle pagine del settimanale Chi nel numero in uscita oggi, ha detto la sua verità su quanto sta accadendo con Diletta Leotta. Sulla crisi e il presunto tradimento il pugile ha dichiarato:

“Io la amo e non l’ho tradita”.

Questo lo sfogo dell’ex fidanzato di Diletta Leotta che ha ribadito di non aver mai mancato di rispetto alla compagna, con la quale ha trascorso il lockdown tra allenamenti, teneri baci e attenzioni. Daniele Scardina ha usato parole d’amore nei confronti della Leotta, segno che la sua intenzione è quella di riconquistarla.



Diletta Leotta e Daniele Scardina, lui ammette: “Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato”

Oltre a smentire il tradimento, l’ex fidanzato di Diletta Leotta, Daniele Scardina, ha ammesso:

“Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra, sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato”.

In questi giorni Diletta Leotta si sta godendo le vacanze in Sardegna tra party, cene ed eventi, in attesa del ritorno in tv, mentre Scardina, sempre in Sardegna, si allena tra sole e mare.

Diletta Leotta tornerà con l’ex fidanzato? Daniele Scardina: “Pronto a riprenderla”

Nonostante la decisione di Diletta Leotta di chiudere la loro storia, Daniele Scardina non si arrende e sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha ammesso:

“Sono pronto a riprenderla perchè il mio cuore e il suo sanno cosa ci siamo dati”.

Tornerà il sereno tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Intanto Paola Ferrari ha lanciato una nuova frecciata alla conduttrice di Dazn.