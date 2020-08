Federica Panicucci torna con Mattino 5 (VIDEO) e annuncia: “Vi aspetto”

Mattino 5, Federica Panicucci torna lunedì 7 settembre in tv: “Vi aspetto”

Dopo la pausa estiva ripartirà il daytime di Canale 5 con i consueti programmi più amati e seguiti dal pubblico. Da lunedì 7 settembre Federica Panicucci, insieme a Francesco Vecchi, tornerà a dare il buongiorno agli italiani come da tradizione in onda e in diretta a Mattino 5 dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 11 su Canale 5. La bravissima conduttrice, subentrata a Barbara D’Urso nel 2009, sarà al timone del contenitore Mattino 5 per il dodicesimo anno consecutivo. Il programma, che dopo tredici edizioni ha concluso la scorsa stagione con la media record di telespettatori pari a 1.044.000 (share al 15%), tornerà a informare e intrattenere il pubblico con notizie di attualità, cronaca, politica ma anche con argomenti più leggeri che spaziano dal costume allo spettacolo, dalla società al gossip. In queste ore è in onda il promo di Mattino 5 condiviso anche da Federica Panicucci che tra le sue Instagram Stories ha scritto felice: “Vi aspetto”.

Federica Panicucci torna in tv con Mattino Cinque dal 7 settembre: il promo

Dovrebbe essere riconfermata la ripartizione di Mattino Cinque tra i due conduttori, con una prima parte dedicata alla cronaca e alla politica per Francesco Vecchi, ed una seconda parte più leggera e arricchita da notizie di gossip, costume e spettacolo per Federica Panicucci. La trasmissione ripartirà da lunedì 7 settembre (cliccando qui è possibile vedere il promo pubblicato sul sito Mediaset.it). Per molti italiani Mattino 5 è stato punto di riferimento durante lo scoppio dell’emergenza sanitaria da coronavirus, periodo durante il quale il contenitore è rimasto in mano a Francesco Vecchi fino al ritorno di Federica Panicucci avvenuto il 4 maggio scorso dopo un accordo trovato con l’azienda.

Federica Panicucci in vacanza con Marco Bacini: il ritorno a Mattino 5

Si sta godendo le ultime settimane di vacanza Federica Panicucci con il compagno Marco Bacini prima di tornare al timone di Mattino 5 per la stagione tv 2020/2021. La conduttrice si è mostrata in questa torrida estate in forma smagliante. Sembra che per lei il tempo si sia fermato e lo dimostrano le tantissime foto pubblicate su Instagram. Non c’è dubbio che Federica Panicucci scateni anche un po’ di invidia nei confronti di chi ha qualche anno in meno di lei e non solo.