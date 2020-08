Federica Sciarelli su Chi l’ha Visto rivela: “Lavoro come un mulo”

Federica Sciarelli fa una rivelazione su Chi l’ha Visto: “Lavoro come un mulo”

Come ogni anno si rincorrono le voci su Federica Sciarelli e l’addio a Chi l’ha Visto. La conduttrice ha ammesso, in più occasioni, di aver pensato a un addio dopo 16 anni di onorato servizio. Il cambio di testimone sembra ormai essere diventato un vero e proprio tormentone di ogni estate Rai. Federica Sciarelli ha sempre assicurato di amare Chi l’ha Visto perchè la fa sentire utile e di essere stata ‘pregata’ dall’azienda e dai direttori di rimanere ancora al timone. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la Sciarelli ha commentato tutta questa vicenda e poi ha fatto una rivelazione sulla sua trasmissione Chi l’ha Visto:

“Mi stupisco sempre. Sono anche poco televisiva, non partecipo mai agli altri programmi come opinionista o ospite. Lavoro come un mulo. Prima di andare in onda mi vedo tutti i servizi girati e le interviste”.

Chi l’ha Visto, Federica Sciarelli ammette: “Il mio sogno era un altro”

Il sogno di Federica Sciarelli non era quella di fare la giornalista o la conduttrice televisiva. Non avrebbe mai immaginato anche di approdare alla guida di un ‘programmare’ come Chi l’ha Visto. Come raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, voleva fare la corista per i grandi artisti:

“Sono appassionata di musica e ho studiato pianoforte ma purtroppo, essendo stonata come una campana, la mia carriera è stata stroncata sul nascere”.

Appena diplomata al liceo scientifico, si iscrisse a Lettere e poi vinse in Rai una borsa di studio in giornalismo. Federica Sciarelli ha dichiarato, inoltre, che il suo è il mestiere più bello del mondo e poi ho avuto maestri fantastici come Sandro Curzi e Michele Santoro. Corradino Mineo, invece, le insegnò tutto: “Un maestro che mi ha fatto dannare e lo dico con orgoglio”.

Federica Sciarelli svela un’anticipazione sulla nuova edizione di Chi l’ha Visto

Si sta godendo le sue meritate vacanze in Sicilia Federica Sciarelli dopo una stagione ricca di successo al timone di Chi l’ha Visto. A Tv Sorrisi e Canzoni, però, ha svelato alcune anticipazioni sulla nuova stagione del suo programma (il suo ritorno è confermato):