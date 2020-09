Pomeriggio 5, Viola Valentino tradita: “Non la sto prendendo bene”

Scritto da Denis Bocca , il 14 Settembre, 2020 , in Gossip

Pomeriggio 5, Viola Valentino tradita dal fidanzato Francesco Mango: “L’ho mandato a quel paese”

Puntata di Pomeriggio Cinque dedita alla cronaca nera, ma anche al gossip con ospiti come Alex Fiumara, Roberta Beta, Francesco Fredella e Viola Valentino. E proprio la cantante del successo ‘Comprami’, apparsa dimagrita, ha confessato il tradimento del suo fidanzato (Francesco Mango):

“Ho ricevuto una telefonata e mi è stato detto delle foto sul giornale. All’inizio lui negava poi l’ho mandato a quel paese. Non la sto prendendo bene. Questa tresca l’aveva da un anno”.

Attualmente i due sono separati (vivono in una casa su due piani) e quando si parlano lei finisce solo per accusarlo.

Viola Valentino tradita, confessione su Francesco Mango: “Tra noi c’è stato un blackout”

Ma cos’è successo tra Viola Valentino e Francesco Mango? Lui l’ha tradita con una influencer di nome Sara. Stando alle parole di lei la tresca andava avanti da un annetto e ha scoperto il tutto solo perché l’hanno avvisata della paparazzata sui giornali. Alex Fiumara in studio ha cercato di tranquillizzarla dicendole che le foto gli sono sembrate troppo costruite. Sta di fatto che Viola Valentino e il fidanzato stavano insieme da tredici anni e che questo tradimento è arrivato totalmente inaspettato. “Non è mai stato un allegrone, lui, ma negli ultimi mesi lo era di più. C’è stato come un blackout tra di noi” ha spiegato lei a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso ospita Viola Valentino a Pomeriggio Cinque: “Ti vedo dimagrita”

“Ti vedo dimagrita” ha esordito Barbara d’Urso oggi a Pomeriggio 5 con l’ospite Viola Valentino, tradito dal fidanzato Francesco Mango. Lei ha spiegato quello che è successo dicendo che “forse gli sarà passato l’amore. Non so se vuole tornare con me”. Sicuramente la conduttrice, che ha ringraziato per gli ascolti di Live, la ospiterà di nuovo nelle prossime settimane.