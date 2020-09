Valentina Vignali, foto rubate. Il racconto choc: “Una cosa schifosa”

Valentina Vignali fotografata di nascosto da uno skipper: “E’ una cosa schifosa”

Brutta disavventura per Valentina Vignali, grande sportiva nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip: durante gli ultimi giorni di vacanza alle Isole Eolie in compagnia delle amiche, sulla barca governata da uno skipper, si è accorta che quest’ultimo aveva fatto degli scatti di nascosto a tutte (parti intime, soprattutto) con cui aveva riempito un’intera chat di WhatsApp. Il racconto choc di Valentina Vignali sulle foto rubate da uno skipper: “E’ una cosa schifosa e irrispettosa nei confronti di una donna. Quanto è successo non ci rovinerà la vacanza”.

Valentina Vignali, scatti rubati in vacanza: “Lo andrò a denunciare”

Ma cos’è successo nel dettaglio durante la vacanza di Valentina Vignali? Lei e le sue amiche, in vacanza a Lipari, hanno affittato una barca e si sono affidate completamento a uno skipper, riservando su di lui piena fiducia. Approfittando di un momento di distrazione di Valentina Vignali e delle sue amiche, le quali si sono rilassate a prendere il sole, lo skipper le avrebbe fotografate di nascosto, inquadrando parti intime, seno e primi piani di varia natura. Sempre mentre era a bordo Valentina si è accorta, in un secondo momento, che lo skipper stava guardando la foto di un lato b sul cellulare: ha riconosciuto uno dei costumi di colore nero e si sono insospettite. Quando si sono decise a chiedere spiegazioni allo skipper, dopo vari tentennamenti, lui avrebbe ceduto il cellulare facendo uscire fuori lo schifo di chat con le foto rubate. “Lo andrò a denunciare” ha sentenziato Valentina Vignali, ex del Grande Fratello Vip.

Valentina Vignali si sfoga dopo il brutto episodio: “Questo non ci rovinerà la vacanza”

“Quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa”: questo il lungo sfogo di Valentina Vignali dopo il brutto episodio in vacanza.