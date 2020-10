Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio dimagrito: i motivi del cambio look

Paolo Del Debbio dimagrito a Dritto e Rovescio: i motivi del cambio look

Paolo Del Debbio è ritornato il 10 settembre è ritornato a condurre Dritto e Rovescio ogni giovedì su Rete 4 . I telespettatori però hanno notato che il giornalista è apparso visibilmente cambiato nel look, con circa 20 chili in meno, barbetta e nuova montatura di occhiali. Di questo cambiamento se ne sono occupati in molti tanto che anche Striscia la notizia ha dedicato un servizio al cambio look di Paolo Del Debbio ravvisando addirittura una somiglianza con Harrison Ford. Quali sono dunque i reali motivi di questo cambio d’immagine? A svelarlo è stato Il Tempo che ha ipotizzato che ci potrebbero essere delle questioni di cuore, si legge infatti:

“Tra i corridoi di Cologno, si mormora che il motivo di tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore del professore. Chi lo conosce bene azzarda sia addirittura innamorato.”

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio dimagrito: cambio look per amore?

Il cambio d’immagine di Paolo Del Debbio sarebbe dovuto a motivi di cuore. Il conduttore di Dritto e Rovescio, secondo rumors e indiscrezioni sarebbe innamorato e per questo ha deciso di cambiare il suo look. In realtà, però, non si hanno certezze su questo perché il giornalista è molto riservato e schivo sulla sua vita privata e quindi non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Sempre secondo altri rumors, invece, sembrerebbe che dietro ci siano motivi di salute ma, ribadiamo, non c’è nulla di certo.

Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio: argomenti quinta puntata

Se da un lato non sono certi i motivi dietro il cambiamento di Paolo Del Debbio, dall’altro è certo che domani, 8 ottobre, andrà in onda la quinta puntata di Dritto Rovescio. E tra i vari argomenti si parlerà dell’emergenza Covid 19 sia in Italia, dove i contagi sono in aumento, che nel resto del mondo.