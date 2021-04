Top 10, Leonardo Pieraccioni ospite di Carlo Conti: “Serata sobria”

Top Dieci, Leonardo Pieraccioni ospite: “Sarà una serata all’insegna della sobrietà”

Questa sera torna l’appuntamento con Top 10, programma di Carlo Conti giunto alla seconda puntata della seconda edizione. Anche questa sera si sfideranno grandi ospiti nel curioso format del programma condotto dall’artista toscano, vip pronti a darsi battaglia in avvincenti sfide all’ultima domanda. Quiz, curiosità e classifiche italiane sui più svariati argomenti degli anni passati saranno come sempre i tempi principali della puntata. Tra gli ospiti odierni di Carlo Conti a Top 10 troveremo sicuramente Leonardo Pieraccioni, che oggi ha voluto ribadire la notizia sul suo account Instagram, con la sua solita comicità toscana che gli ha permesso di diventare uno degli attori più amati in Italia. Pieraccioni ha annunciato che tipo di serata sarà:

Stasera su Raiuno da Carlo con Ceccherini e Papaleo! Una serata all’insegna della sobrietà, a iniziare dalla giacca

scrive con la sua irriverente vena comica Leonardo Pieraccioni.

Top 10, i fan dubbiosi sull’outfit di Leonardo Pieraccioni: “Perchè questa giacca?”

Intervenuto sul suo seguitissimo profilo Instagram, Leonardo Pieraccioni, grande amico di Carlo Conti oltre che uno degli attori e comici italiani di maggior valenza, ha dato ai propri fan delle anticipazioni anche in merito al suo abbigliamento a Top 10. Ed i fan, sempre scherzando, non perdono tempo per giudicare la giacca che Leonardo Pieraccioni indosserà questa sera a Top 10: “Leonardo, io ti voglio tanto bene, ma spiegami, perché questa giacca? Perché?” – domanda uno dei numerosi fan che hanno commentato il posto dell’attore toscano – . Per scoprire perché non resta che seguire la puntata di stasera.

Top 10, gli ospiti di Carlo Conti nella seconda puntata: c’è Diletta Leotta

Leonardo Pieraccioni questa sera a Top 10 da Carlo Conti (che ha perso il duello con Pio e Amedeo nella scorsa puntata) sarà in squadra con Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo, i tre si sfideranno con la squadra composta da Diletta Leotta, Anna Tatangelo e Sabrina Salerno.