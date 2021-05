Barbara d’Urso, ascolti ultima puntata di Domenica Live: “Fatto il record”

Domenica Live ultima puntata, Barbara d’Urso festeggia: “Abbiamo fatto il record di ascolti”

Ieri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata di Domenica Live. Anche stavolta Barbara d’Urso a Domenica Live ha spaziato da argomenti di cronaca a quelli un po’ più leggeri. Ma come saranno andati gli ascolti di Domenica Live? Benissimo. Difatti proprio poco fa Barbara d’Urso, appena ha visto i dati Auditel, si è precipitata sui social per festeggiare un nuovo record:

“GRAZIE per averci regalato un nuovo record d’ascolti a fine stagione di Domenica Live!! 16.6% e 17.2% di share…”

Barbara d’Urso ha poi rivelato di aver fatto picchi del 19% con oltre 2 milioni e 300 mila telespettatori: “Grazieeeeeeeeeee!!!!” Ascolti impensabili solo poche settimane fa.

Barbara d’Urso sugli ascolti dell’ultima puntata di Domenica Live: “Sono super felice”

Pochi minuti fa Barbara d’Urso ha pubblicato sul suo profilo twitter un messaggio vocale in cui ha voluto rivelare ai suoi follower di essere davvero super felice per gli ascolti dell’ultima puntata di Domenica Live:

“Ma vi rendete conto? Abbiamo chiuso questa stagione di Domenica Live con un nuovo record con picchi del 19%…Sono super felice e super top…Vi amo…Col cuore…”

Barbara d’Urso, che ieri è stata attaccata da Selvaggia Lucarelli, ha poi fatto presente che anche ieri pomeriggio c’era di tutto in onda. Per tale ragione gli ascolti di Domenica Live hanno ancora più volore: “C’era il ciclismo…C’era qualsiasi cosa, ma voi eravate lì con me…”

Ascolti ultima puntata di Domenica Live: Barbara d’Urso segna il record e vince ancora contro Francesca Fialdini

Non poteva iniziare meglio questa nuova settimana per Barbara d’Urso. Difatti quest’ultima ha già festeggiato il record di ascolti di Domenica Live, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i telespettatori per il grande affetto ricevuto. Ecco nel dettaglio gli ascolti di Domenica Live: la parte dedicata all’attualità ha segnato l’11.43% di share fino alle 17, la prima parte ha ottenuto il 16.57% e la seconda il 17.23% di share. Si segnala che con questi ascolti Barbara d’Urso ha vinto contro Francesca Fialdini, la quale si è fermata con il suo Da noi a ruota libera al 14.62% di share.