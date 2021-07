Andrea Zenga fa un errore, Rosalinda Cannavò reagisce: “Ho provato a rimediare”

Andrea Zenga sbaglia ancora, Rosalinda Cannavò corre ai ripari: “Ho provato a rimediare”

Reduci da un viaggio in Sicilia, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono tornati a casa. Proprio a Milano l’attrice ha cercato di correre ai ripari con il fidanzato che, nonostante la trasferta in Sicilia, è sembrato ancora poco sciolto con il dialetto regionale. Andrea Zenga ha continuato a sbagliare in queste ore confondendo la “granita” con la “menza”, dando il via involontariamente a un simpatico siparietto che ha divertito tutti sui social.

“Difficile stare con una siciliana e non parlare il siciliano. Allora ho provato a rimediare”.

Sono state queste le parole di Rosalinda Cannavò su Instagram Stories che ha cercato di far pronunciare correttamente al fidanzato la frase “menza ca panna”. Anche se un po’ impacciato, Andrea Zenga si è prestato al gioco.



Rosalinda Cannavò: “È stato terapeutico”. La risposta alle critiche ricevute

In queste ora Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non hanno regalato solo sorrisi ai loro followers, ma anche spunti di riflessione importanti. Adua Del Vesco ha infatti postato una sua foto in costume, ammettendo di essere condizionata dalle critiche sul suo aspetto fisico ma di aver imparato ad apprezzarsi e andare oltre all’estetica. Il post ha sollevato una vera e propria polemica e non sono mancate le offese per l’ex gieffina, offese che hanno portato Zenga a reagire difendendola. Oggi però l’attrice ha ammesso che sfogarsi e mostrarsi con tutti i suoi difetti “è stato terapeutico”.

Rosalinda Cannavò dichiara dopo le offese ricevute: “Non ho paura del giudizio altrui”

In queste ore Rosalinda Cannavò è tornata a commentare le critiche ricevute sul suo aspetto fisico sottolineando: “Non ho paura del giudizio altrui e di mostrarmi senza vergogna”. Insomma, l’attrice sembrerebbe aver riacquistato fiducia in se stessa, sicuramente anche grazie al sostegno del compagno Andrea Zenga.