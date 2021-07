Andrea Zenga: “Giornata così così”. Spunta un imprevisto in vacanza

Andrea Zenga, piccolo inconveniente in Sicilia: “Giornata così così”

Stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia, precisamente a Lipari, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, sta ormai insieme da circa cinque mesi e sembra fare decisamente sul serio. Rosalinda Cannavò ha infatti presentato il fidanzato alla famiglia e lo ha portato anche al matrimonio della cugina. Ora i due protagonisti del GF Vip stanno facendo il loro tour in Sicilia, ma non sono mancati gli inconvenienti.

“Oggi giornata così così ma per fortuna siamo riusciti ad evitare il diluvio tutto il giorno”.

È stato questo lo sfogo di Andrea Zenga su Instagram Stories, il modello ha sottolineato che la giornata non è stata bellissima, a causa del cielo nuvoloso, fortunatamente però lui e Rosalinda Cannavò non sono stati colpiti dalla pioggia.



Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, cambio di programma in vacanza. Cosa è accaduto

La giornata è iniziata presto per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Il ragazzo ha raccontato di aver organizzato un giro in barca oggi anche se il mare mosso ha cambiato i loro piani: “Dovevamo andare a Panarea ma purtroppo non si può perchè c’è il mare un po’ alto quindi andiamo a Isola Vulcano”. Andrea Zenga ha poi raccontato che in serata lui e Rosalinda Cannavò torneranno a Messina. Il viaggio in barca non è stato però privo di inconvenienti per la coppia, Andrea Zenga ha infatti mostrato su instagram la foto di un farmaco per il mal di stomaco in viaggio. Insomma il mal di mare ha accompagnato la coppia oggi.

Andrea Zenga in viaggio stupisce tutti con una battuta: “Momento importante”

“Momento importante: recensione granita al caffè anzi mezza cafè ca panna”. Queste le parole di Andrea Zenga su Instagram Stories che di recente ha fatto una rivelazione. L’ex gieffino ha usato l’ironia per dare poi il suo giudizio, serio, su una delle prelibatezze della Sicilia: la granita appunto. Il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha ammesso di aver preferito quella al cioccolato, rispetto a quella al caffè, ideale però per la colazione. Andrea Zenga è rimasto rapito dalle specialità culinarie sicule e ha raccontato di voler provare ora anche la granita alla mandorla, al pistacchio e al gelsi.