Rosalinda Cannavò: “Ha tanta paura”, la confessione su Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò in partenza per la Sicilia con Andrea Zenga: “Ha paura dell’aereo”

Tra poche ore Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si dirigeranno all’aeroporto per prendere il primo aereo per la volta della Sicilia. Oggi però il tempo a Milano non è dei migliori (poco fa ha anche grandinato). E proprio la situazione climatica attuale ha fatto preoccupare molto Andrea Zenga, almeno in base a ciò che ha appena detto la fidanzata Rosalinda Cannavò nelle sue storie su instagram. Difatti quest’ultima ha dapprima rivelato che il fidanzato ha paura dell’aereo, e successivamente ha confessato che adesso è molto preoccupato perchè sta grandinando:

“Allora…Andrea ha paura dell’aereo…E la situazione attuale è che sta grandinando…”

Andrea Zenga ha paura dell’aereo: “Proprio oggi doveva grandinare”

Anche Andrea Zenga ha fatto una storia su instagram. E in questa circostanza il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha ammesso di essere particolarmente preoccupato nel prendere proprio oggi l’aereo vista la situazione climatica che c’è fuori:

“E’ da due anni che non prendo l’aereo, e proprio oggi doveva grandinare…”

Andrea Zenga, il quale con un suo commento ha infastidito Rosalinda Cannavò, ha continuato a dire di non essere per nulla tranquillo: “Ma non ci si può credere…” Rosalinda Cannavò l’ha comunque subito tranquillizzato asserendo che sicuramente il tempo migliorerà perchè il cielo si sta già schiarendo: “Amore, ma il cielo è bello azzurro…Non mi preoccuperei fossi in te…”

Andrea Zenga si allena prima della partenza: “In Sicilia sgarrerò sul cibo”

In queste ultime ore Andrea Zenga ha fatto anche un’altra storia su instagram in cui ha mostrato ai suoi follower di essere andato ad allenarsi in palestra pensando bene che tanto una volta in Sicilia sgarrerà molto sul cibo: “Ultimo allenamento in vista della settimana di ‘sgarri’ in Sicilia…” E in effetti il fidanzato di Rosalinda Cannavò non ha tutti i torti ad avere questo pensiero. Difficilmente una persona va in Sicilia e non cede ai peccati di gola.