Rosalinda Cannavò va su tutte le furie: “E’ pessimo!”, ecco cos’è successo

Rosalinda Cannavò si sfoga duramente: “L’organizzazione è pessima”

E’ arrivato il giorno in cui Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga devono lasciare la Sicilia per fare ritorno nell’afosa Milano. E proprio in aeroporto a Catania sono successe alcune cose che hanno fatto arrabbiare molto Rosalinda Cannavò, la quale si è sfogata duramente su instagram. Difatti la giovane attrice, nel momento in cui il suo fidanzato Andrea Zenga faceva una storia, ha fatto una sorta di ‘invasione di campo’ per esprimere tutto il suo più totale dissenso sulla poca organizzazione all’aeroporto:

“Devo dire una cosa…Voglio lamentarmi scusate…Devo dire che l’organizzazione qui all’aeroporto di Catania è davvero pessima…”

Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò confessa: “E’ davvero furiosa stavolta”

Dopo la sfuriata di Rosalinda Cannavò è intervenuto su instagram Andrea Zenga. E quest’ultimo non ha certo fatto mistero di aver visto veramente poche volte la sua fidanzata Rosalinda Cannavò così arrabbiata: “E’ davvero furiosa stavolta…” Non è dato sapere però cos’è successo nel dettaglio perchè Rosalinda Cannavò, la quale giorni fa si è scagliata contro gli hater, si è poi allontanata evidentemente molto arrabbiata senza dare troppe spiegazioni dei disservizi che è stata costretta ad affrontare all’aeroporto di Catania. E chissà se a mente fredda la fidanzata di Andrea Zenga, il quale ha espresso la sua opinione sugli hater, svelerà qual è stato il motivo per cui ha perso la pazienza.

Andrea Zenga sulle vacanze in Sicilia: “E’ stata una settimana stupenda”

Andrea Zenga. sempre nelle sue storie su instagram, ha poi voluto esprimere la sua opinione su quest’ultima settimana passata in Sicilia. E il fidanzato di Rosalinda Cannavò non ha fatto mistero che questa settimana è stata stupenda sotto ogni punto di vista, aggiungendo di essere assai dispiaciuto che sia finita così presto: “E’ stata una settimana stupenda…Siamo stati veramente bene…” Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga torneranno presto in Sicilia?