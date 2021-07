Stefania Orlando: “I sacrifici di una vita andati in fumo”, l’amaro sfogo

Stefania Orlando si lascia andare a un duro sfogo: “I responsabili, che vigliacchi”

La tragedia che negli ultimi giorni ha colpito la Sardegna sta scuotendo l’opinione pubblica. Gli incendi che stanno devastando l’Oristanese hanno provocato danni senza precedenti, al punto da costringere la regione a proclamare lo stato di calamità. Stefania Orlando, sconvolta dall’accaduto, si è lasciata andare ad un duro sfogo contro i responsabili di questa devastazione. Attraverso i social, l’ex concorrente del GF Vip ha voluto esprimere la sua vicinanza verso coloro che stanno affrontando le conseguenze di questa tragedia: “Aziende, uliveti e coltivazioni distrutti dalle fiamme, sacrifici di una vita andati in fumo, animali bruciati vivi, 10.000 ettari arsi dal fuoco. I responsabili, che vigliacchi”. Stefania Orlando si è scagliata duramente contro chi ha dato il via ai roghi che stanno distruggendo la provincia di Oristano definendoli pazzi, squilibrati e criminali.

Stefania Orlando affranta per l’incendio in Sardegna: “Siamo tutti molto dispiaciuti”

Stefania Orlando, che di recente ha avuto un imprevisto a Roma, attraverso alcune Instagram stories esprime il dolore per la tragedia che sta affliggendo la Sardegna. “Siamo tutti molto dispiaciuti”, dichiara la conduttrice, il cui pensiero è rivolto agli sfollati, così come a coloro che hanno perso le loro attività, al danno ambientale, con migliaia di ettari andati a fuoco e agli animali che non sono riusciti a sfuggire alle fiamme.

Stefania Orlando lancia un appello importante: “Possiamo tutti contribuire”

Profondamente toccata da ciò che sta accadendo in Sardegna, Stefania Orlando decide di lanciare un appello importante, sottolineando la necessità di contribuire per cercare di aiutare in qualche modo una regione che si trova ad affrontare una devastazione senza precedenti. “Possiamo tutti contribuire”, specifica Stefania Orlando, promuovendo una raccolta fondi per aiutare la provincia di Oristano a risollevarsi in qualche modo, una volta che gli incendi saranno stati domati.