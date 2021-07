Tommaso Zorzi furioso: “Siete delle grandissime m***e!”, ecco cosa è successo

Scritto da Roberta Bosso , il Luglio 9, 2021 , in Personaggi Tv

Tommaso Zorzi si lascia andare ad uno sfogo: “Secondo voi è normale?”

Tommaso Zorzi, dopo la conclusione della sua esperienza da opinionista dell’Isola dei Famosi si sta concedendo del meritato riposo. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip, infatti negli ultimi giorni ha postato sui social alcuni bellissimi momenti del suo soggiorno in Puglia dove ha sostenuto il suo fidanzato Tommaso Stanzani, ballerino sul palco di Battiti Live. Purtroppo oggi Zorzi è stato protagonista di una spiacevole disavventura proprio prima della sua partenza verso la Sicilia, dove trascorrerà il resto della sua vacanza. L’influencer, attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, ha denunciato il fatto di essere stato vittima, a suo parere di un’ingiustizia. Tommaso Zorzi racconta che al momento dell’imbarco del suo bagaglio ha dovuto pagare un salato sovrapprezzo poiché ha sforato con il peso della sua valigia. L’influencer si è lamentato duramente della compagnia aerea low cost affermando: “Ma secondo voi è normale? È etico?”, e riferendosi alla compagnia stessa: “Siete delle grandissime m***e!”.

Tommaso Zorzi, piccola disavventura prima delle vacanze: “È una follia”

Poco prima della sua partenza per le vacanze estive, Tommaso Zorzi è stato protagonista di una spiacevole disavventura. L’influencer ha dovuto pagare un conto molto salato per poter imbarcare il suo bagaglio sull’aereo. Tommaso Zorzi lamenta il fatto di aver pagato un biglietto molto più basso rispetto al costo dell’imbarco della sua valigia. L’influencer ironizza amaramente che con lo stesso budget si sarebbe potuto permettere un viaggio a New York. “È una follia”, sbotta irritato Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi, retroscena vita privata: “Non ho più potuto farlo”

Tommaso Zorzi durante la giornata di ieri ha fatto una rivelazione. L’influencer ha raccontato: “Dopo il GF Vip nono ho più potuto camminare per strada”, spiegando che prima della sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini, era solito fare anche alcuni chilometri a piedi, abitudine che adesso vorrebbe riprendere.