Gianluigi Nuzzi: età, altezza, vita privata, incidente, cicatrice, Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi vita privata: età, altezza e incidente in moto del giornalista conduttore di Quarto Grado

Partirà oggi, 10 settembre 2021, in prima serata su Rete4 la nuova edizione di Quarto Grado, il seguitissimo programma del venerdì sera condotto anche quest’anno da Gianluigi Nuzzi in coppia con Alessandra Viero. Tanti i casi di cronaca che verranno affrontati nel corso della prima puntata: in attesa, quindi, dell’inizio della diretta, scopriamo qualcosa sulla vita privata di Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado ormai da tante stagioni. Milanese, nato il 3 giugno del 1969, ha 52 anni; la sua altezza dovrebbe essere di 1 metro e 76 centrimetri mentre il suo peso secondo alcuni siti è di circa 70 chili. Gianluigi Nuzzi ha una cicatrice sul volto causata, come da lui stesso raccontato in passato in alcune interviste, da un incidente in scooter che ha avuto in Grecia molti anni fa.

Gianluigi Nuzzi vita privata: moglie e figli del giornalista che conduce Quarto Grado con Alessandra Viero

Per quanto riguarda la vita familiare, sappiamo che Gianluigi Nuzzi è sposato con Valentina, che pare lavori in un’agenzia di comunicazione. Ha due figli maschi, ossia Edoardo, di circa 14 anni, e Giovanni, che di anni ne ha invece 11.

Gianluigi Nuzzi, carriera nel giornalismo e in televisione: la conduzione di Quarto Grado con Alessandra Viero

Come già accennato, Gianluigi Nuzzi conduce Quarto Grado con successo ormai da diverse stagioni, esattamente dal 2013, anno in cui ha preso il posto del collega Salvo Sottile; al suo fianco c’è Alessandra Viero che ha sostituito invece Sabrina Scampini, negli ultimi anni tornata nel cast di ospiti della trasmissione. Giornalista, conduttore ma anche scrittore: Gianluigi Nuzzi ha pubblicato infatti diversi libri.