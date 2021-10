S.W.A.T. 4 su Raidue, trame 6 novembre: Hondo riceve una notizia inattesa

Anticipazioni S.W.A.T. 4 su Raidue, episodi 6 novembre: due novità inattese per Hondo

La programmazione di S.W.A.T. 4 su Raidue, famoso poliziesco con Shemar Moore, proseguirà sabato 6 novembre alle ore 21:05. Dopo le prime due puntate, che hanno introdotto i telespettatori italiani in un mondo nuovo e dominato dalle proteste sociali, la rete trasmetterà gli episodi cinque e sei della nuova stagione che si intitoleranno, rispettivamente, “Fracture” e “Hopeless Sinners“. Al centro della trama, esattamente come svelano le anticipazioni provenienti dagli Usa, due storyline molto complesse per Daniel Harrelson. Quest’ultimo, infatti, dovrà fare i conti con una proposta lavorativa inattesa e con una novità che riguarderà Darryl.

S.W.A.T. 4 su Raidue, anticipazioni episodi 6 novembre: Victor Tan ripercorre il suo passato

Come appena anticipato, gran parte della trama della nuova puntata di S.W.A.T. 4 su Raidue si concentrerà sul protagonista. Scendendo più nel dettaglio, gli spoiler provenienti dall’America svelano infatti che Hondo si mostrerà particolarmente combattuto quando i suoi superiori gli chiederanno di essere il volto di una campagna, promossa dalla polizia di Los Angeles, per raggiungere la comunità nera. Nel frattempo, Victor Tan, complice un caso che riguarderà un “bombardiere solitario” avrà modo di rivivere la sua infanzia tramite una serie di flashback che mostreranno al pubblico qualche particolare in più sul passato dell’agente.

Anticipazioni S.W.A.T. 4 su Raidue, nuovi episodi: Hondo riceve preoccupati notizie su Darryl

La trama del secondo dei due episodi che comporranno la nuova puntata di S.W.A.T. 4, in onda su Raidue il 6 novembre, svela invece che Chris Alonso chiederà aiuto alla squadra nell’ambito di un caso che coinvolgerà un’adolescente preda di un culto religioso estremista. Hondo, che già nel corso del precedente episodio si era mostrato particolarmente in ansia per il rilascio di Leroy Henderson, riceverà notizie particolarmente preoccuparti su Darryl. Infine, i preparativi per il matrimonio di Victor Tan subiranno una battuta d’arresto.

Queste, dunque, le anticipazioni sulla nuova puntata di S.W.A.T. che andrà in onda su Raidue sabato 6 novembre. A seguire, la rete trasmetterà inoltre un nuovo episodio di Clarice, la serie sequel de Il silenzio degli Innocenti (QUI la trama).