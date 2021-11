Che fine ha fatto Sara? 3, Manolo Cardona shock: “Sarà l’ultima stagione”

Manolo Cardona fa un annuncio shock: la terza stagione di Che fine ha fatto Sara? sarà l’ultima

Le prime due stagioni della seguitissima serie tv Netflix Che fine ha fatto Sara? hanno appassionato i telespettatori di tutto il mondo portando in scena le avvincenti avventure di Álex Guzmán e la sua lotta contro la famiglia Lazcano per scoprire, dopo anni di dubbi e incertezze, il vero responsabile della morte dell’amata sorella. Il secondo ciclo di episodi, disponibile sulla famosa piattaforma streaming dal 19 maggio, si è tuttavia concluso senza svelare al pubblico l’identità dell’assassino. L’attesa, tuttavia, si rivelerà più breve del previsto e il mistero che ruota intorno alla scomparsa di Sara si risolverà ben presto. Nelle scorse ore, infatti, Manolo Cardona, intercettato dai microfoni di FormulaTv, ha chiarito, oltre ogni ragionevole dubbio, che la terza stagione di Che fine ha fatto Sara? sarà l’ultima.

Che fine ha fatto Sara? 3 sarà l’ultima stagione, Manolo Cardona svela: “Scopriremo chi l’ha uccisa”

Le numerose domande rimaste in sospeso avranno presto una risposta. Confermando che Che fine ha fatto Sara? 3 sarà l’ultima stagione, l’attore di Álex Guzmán ha infatti precisato che il prossimo ciclo di episodi rivelerà al pubblico l’identità dell’assassino di Sara. La narrazione, dunque, ripartirà da quanto accaduto nell’ottavo episodio della seconda edizione quando Nicandro, addossandosi la colpa dell’omicidio, ha scagionato Marifer. Le modalità e le reali motivazioni che hanno spinto il ragazzo ad uccidere la protagonista saranno, quindi, chiarite nella prossima stagione. Ecco, infatti, le dichiarazioni di Manolo Cardona a tal proposito:

Inizieremo presto a girare la terza e ultima stagione con cui finirà tutto questo intreccio. Nella terza stagione si scoprirà chi ha ucciso Sara.

Anticipazioni Che fine ha fatto Sara? 3: quando saranno disponibili i nuovi episodi su Netflix?

Come precisato da Manolo Cardona, gli attori torneranno molto presto sul set per iniziare le riprese della terza e ultima stagione di Che fine ha fatto Sara? Al momento, tuttavia, non risulta ancora nota la data del rilascio dei prossimi episodi. Nonostante ciò, si può ragionevolmente ipotizzare che il finale di serie non sarà disponibile su Netflix prima dell’estate 2022.