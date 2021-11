Nino D’Angelo: vita privata, età, vero nome, moglie e figli del cantante

Nino D’Angelo vita privata: qual è il vero nome e quanti anni ha il cantante stasera ospite di Amadeus a Soliti Ignoti

Toccherà a Nino D’Angelo stasera, martedì 9 novembre 2021, partecipare come concorrente a Soliti Ignoti. Ospitato da Amadeus, Nino D’Angelo a Soliti Ignoti giocherà ovviamente per beneficenza, come hanno fatto tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo prima di lui. Aspettando, quindi, di vedere come se la caverà con gli otto ignoti e le loro identità, scopriamo qualcosa sulla vita privata del cantante napoletano. Nato nella città partenopea il 21 giugno del 1957, ha 64 anni; il suo nome completo all’anagrafe è Gaetano D’Angelo, ma in arte è Nino D’Angelo dagli inizi della sua carriera.

Nino D'Angelo, vita privata e biografia: famiglia d'origine, moglie e figli del cantante napoletano

Dal sito Notizieemusica.it scopriamo che Nino D’Angelo è nato da una casalinga e un operaio e dopo di lui sono arrivati altri 5 fratelli. E’ sposato con Annamaria, sua moglie dal 1979, anno in cui è arrivato il primo dei due figli, Antonio; il secondogenito si chiama invece Vincenzo: Antonio lavora come regista mentre Vincenzo fa il giornalista.

Nino D'Angelo vita privata: qual è la sua altezza e dove vive il cantante napoletano

Sempre dal sito menzionato sopra apprendiamo che Nino D’Angelo vive da diversi anni a Roma e la sua altezza è di 1 metro e 70 centimetri. Ora non resta che scoprire, quindi, come se la caverà con i mestieri da abbinare agli otto ignoti nel programma condotto da Amadeus e, soprattutto, se riuscirà a superare lo step del parente misterioso.